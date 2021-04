Lourdes Carlé, la gran ganadora en Córdoba

“El fin de semana fue muy favorable a pesar de no ganar la serie, me demostré que con trabajo puedo estar ahí compitiendo con las mejores”, reconoció la bonaerense de Daireaux, quien recibió la felicitación especial de la mejor tenista argentina de la historia, ex número 3 del mundo, Gabriela Sabatini.

“Estos triunfos sin dudas van a ayudar y ser un plus en mi carrera. Fue increíble, creo que cuando juego con ellas mi nivel sube y doy mi mejor versión. Voy a seguir trabajando para mejorar en el ranking y terminar el año intentando jugar la Q de los Grand Slams", prosiguió Carlé, quien se formó en la escuela tandilense de Marcelo Gómez y Mario Bravo.

Tras el triunfo ante Rybakina, por 6-4, 3-6 y 6-0, resultado que igualó la serie 1-1; Carlé manifestó que –jugó el mejor partido de su vida-. Y al otro día venció a Putintseva por 6-7, 7-6 y abandono por calambres y retiro en camilla de la cancha. Así todavía se mantenían las ilusiones de poder ir por un ascenso, algo que finalmente no pudo lograrse. Pero nadie podrá decir que Carlé no ganó, ella hizo historia. “Haber conseguido estas victorias en mi país fue una sensación muy linda”, fue la frase con la que se despidió al terminar la jornada”.