Afirmaron que la presencialidad en Santa Fe depende de las restricciones en Buenos Aires

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) indicaron que debe aprenderse de lo acontecido el año pasado cuando las medidas de aislamiento se establecieron de manera uniforme para todo el país. En consiguiente, sostuvieron que “es necesario el cumplimiento de la disposición en AMBA y en CABA para que no se propague la situación epidemiológica al resto del país”.

Por su parte, el gremio expresó su solidaridad con los docentes "que están recibiendo presiones para asistir al trabajo aun cuando el cierre dispuesto obedece a razones sanitarias que tienden a preservar la salud e integridad de toda la comunidad educativa".

“No vamos a dudar ni un segundo en luchar con firmeza por una sociedad que defienda a la educación como un derecho social irreemplazable y no como un servicio”, sostuvieron.

Si bien la mirada de la dirigencia del sindicato es que los colegios son lugares seguros, que en ellos no hay focos de contagio y que la presencialidad no está hoy en riesgo en Santa Fe, sí entienden que “si no producen cierre en los lugares que rodean a los colegios los contactos se van a dar. También porque en algunos casos, en todo el país, hay entidades patronales priorizan el negocio, el cobro de cuotas y el sostener a la educación como una venta de servicios hacia los padres. Todo eso atenta contra el genuino interés de preservar la salud y desnaturaliza la base de lo que debe ser la Educación Publica de gestión privada” concluyeron desde SADOP.