Roberto Piazza superó sus problemas cardíacos y tiene el alta médica

Días atrás se conoció públicamente que Roberto Piazza se encontraba internado en el sanatorio Trinidad de Palermo debido a problemas cardiacos producto de una serie de accidentes en España, país en el que vivió gran parte del 2020. Hoy, finalmente, el establecimiento le dio el visto bueno para que regrese a su casa y el modisto manifestó su alegría en las redes sociales.

“Hola!!! Dándome el alta hoy en Sanatorio La Trinidad. Feliz, rumbo a casa a seguir la vida a full. Gracias, los quiero a todos!”, escribió Piazza junto al video que compartió para sus seguidores en el cual no solo agradeció el cariño de sus admiradores sino, también, brindó detalles del calvario que le tocó vivir.

¿Qué pasó en Madrid?

En alusión a lo que le ocurrió en la capital del país europeo, detalló: “Me dieron el alta de algo que me pasó en Madrid, tuve un accidente muy feo. Me caí 4 veces que, después les voy a contar, aunque todo el mundo ya lo sabe”. “No voy a negar que me he reído mucho porque la verdad es que fue así pero también pase muchísimo dolor. Tuve esguinces por todos lados”, continuó el diseñador, quien días atrás relató que se resbaló en la calles nevadas de Madrid. Además, contó que tuvo una pelea en un bar y fue golpeado, lo que agravó su cuadro.

“Cuando entro por todo esto me encuentran que tengo el corazón con agüeritos” comentó el diseñador, entre risas, y siguió: “¿Qué significa? Que el corazón tiene tres arterias, dos de ellas estaban totalmente tapadas. Por ende que de pedo estoy hablando con ustedes hoy”. “Me descubren eso y me operan al toque. Tuve una intervención el martes pasado y otra el viernes asique está el corazón nuevo con todos los cuidados que esto requiere ¿no?”, añadió Piazza.

Fuente: Exitoina