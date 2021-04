Obesidad: ¿cuál es el límite entre la belleza y la salud?

Los especialistas advierten sobre la normalización de los cuerpos plus size porque podría estar acompañada de un aumento en el número de personas que subestiman su sobrepeso.

“Lo que debe predominar es el equilibrio, no importa si hay unos kilos de más. Pero cuando el peso afecta las articulaciones y el sistema cardíaco, no es para nada saludable”, opina la psicóloga María Gabriela Fernández Ortega (M.N. 17.735) y agrega que es válido y acertado tener flexibilidad mental y ser amables con uno mismo, pero “la base de la belleza es la salud y no debe quedar en segundo plano”.

El término megarexia fue descubierto por el doctor Jaime Brugos en 1992 y, aunque no aparece en las últimas guías de codificación de enfermedades ni en el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, cada vez más expertos la mencionan y alertan sobre sus peligros.

“Hay tipos de trastornos alimentarios que no encuadran dentro de uno específico. Es el caso de la megarexia, las personas obesas evitan el espejo, las balanzas y desconocen su peso exacto. Se ven con una imagen distorsionada porque no tienen una mirada detallista”, explica a Con Bienestar Juana Poulisis (M.N. 97.898), psiquiatra que se especializa en trastornos alimentarios.

La Asociación Americana de Psiquiatría estimó en un estudio que un 85 por ciento de las personas obesas sufrían megarexia. Además, informaron que por cada persona que sufre anorexia, hay diez que están en el polo opuesto. Es un trastorno psicológico que se extiende y que no es únicamente un problema físico, como tener un peso por encima de lo saludablemente recomendado, sino que es una alteración mental con graves consecuencias.

La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo que aumentan de manera significativa la posibilidad de sufrir enfermedades como, diabetes, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares.

Desde el punto de vista psicológico, el objetivo es hacer que la persona sea consciente de que tiene un problema con su peso corporal y se responsabilice de su estado físico y de salud para evitar mayores complicaciones. No solo debe aceptar que tiene un problema de alimentación, sino que debe ser consciente de que padece un trastorno psicológico serio.

El tratamiento integral contempla la guía de un médico nutricionista para brindar pautas de alimentación saludable. El tema no pasa por bajar de peso rápidamente, sino por adquirir o recuperar buenos hábitos de vida. También se va a requerir el aporte de un preparador físico que estimule a la persona a caminar no menos de tres veces por semana para generar un cambio metabólico. En algunos casos se indica medicación psiquiátrica, ya que la megarexia puede ir unida a estados depresivos y ansiosos.

Fuente: Con Bienestar