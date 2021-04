Contundente respuesta de S.O.S Caballos ante la denuncia de los carreros

Esta mañana la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó un corte de tránsito en 1° de Mayo entre Hipólito Yrigoyen e Irigoyen Freyre frente a una de las sedes del Ministerio Público de la Acusación. Denunciaron agresiones por parte de la policía y de la agrupación S.O.S Caballos quienes respondieron que se trata de una "situación meramente política".

"Nosotros actuamos a través de una denuncia el sábado a media mañana por una yegua que venía traccionando un carro sobrecargado con presencia de látigo y un mayor junto a un menor arriba del carro", contó Alejandra Belda, integrante de S.O.S Caballos en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

A su vez, dijo que "se hizo el procedimiento, la llaman a la rescatista nuestra y se pide la presencia del veterinario policial. El animal fue trasladado a la comisaría y nosotros no tuvimos acceso al informe policial hasta hoy a media mañana. Por eso no entendíamos cómo la gente del sindicato tenía acceso a un expediente y de nuestra parte no".

La doctora Belda reveló que "se revinculó a la víctima a sus maltratadores porque decía que el informe policial expresaba que no corría riesgo la vida ni la salud. Pero el animal iba sobrecargado y con un látigo, faltándole una herradura y con otra media herradura metida dentro del casco".

"Esta es una situación meramente política. Hay una Justicia que actúa en connivencia con el sindicato y hay un veterinario policial que hizo un pésimo informe del estado de la yegua y la situación de maltrato. Hay todo un mecanismo político por el accionar de Juan Grabois en Santa Fe. Ante la presencia de animales maltratados parece que tenemos que naturalizar", cerró la entrevistada de Cadena OH!

Escuchar también la nota completa