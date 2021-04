La joven rescatada en barrio Abasto no quiso denunciar al acusado y lo liberaron

El hombre que había sido demorado por presunto abuso sexual en el barrio Abasto finalmente no fue denunciado por la víctima. La joven rescatada la noche anterior en La Paz al 1600 se negó a declarar este lunes y la Fiscalía ordenó que el dueño de la vivienda que recuperara su libertad.

Fuentes oficiales explicaron que la mujer de 23 años había sido citada a las 8 de la mañana este lunes para brindar su testimonio ante la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Como no se presentó ante las autoridades, pidieron a la Agencia contra la Trata de Personas que fuera a buscarla.

La muchacha fue identificada y trasladada a la Fiscalía a las 10.30, pero se retiró media hora más tarde. Los investigadores habían convocado a psicólogas y especialistas para darle contención, de modo que pudiera contar lo ocurrido y formalizar la denuncia. Sin embargo, ella optó por irse antes de la entrevista.

Conjurada la situación de peligro y apresado el agresor, las aristas confusas del episodio comenzaron a asomar cuanto se intentó establecer cómo se había desencadenado. Una versión aportada por vecinos en función de lo que relató la víctima luego de ser rescatada indicaba que ella estaba caminando por la zona de Avellaneda y Pellegrini cuando paró un auto, la tomaron por detrás, la hicieron subir en contra de su voluntad y fue llevada a esa casa.

Versiones

Al respecto un parte informativo de la Fiscalía Regional a primera hora de ayer daba cuenta de una declaración de la joven de 23 años que indicó que salía de trabajar de una panadería cuando fue abordada en la vía pública por el bioquímico que la llevó hasta su casa de La Paz al 1600 donde intentó abusar de ella. La chica contó que pudo escapar tras un forcejeo y que una vecina que vio lo ocurrido llamó a la policía. El parte agregaba que la víctima fue llevada a la comisaría de la mujer donde no quiso instar la acción penal y tampoco aceptó ser revisada por los médicos policiales.

Ante un vecino que lo filmaba con un teléfono el sospechoso dio a entender que había contactado a la joven para un servicio sexual que, según su relato, ella se habría negado a cumplir.

En uno de los registros que fueron viralizados, el bioquímico dijo en tono confesional y disculpándose “por estar muy drogado”, que la joven le había mandado una foto que no coincidía con su aspecto y que después no había querido cumplir con su supuesto acuerdo de tener relaciones sexuales. Entonces por eso se había “calentado” y le había pegado “una cachetada”. En ese marco comenzó a tomar cuerpo una versión de que la víctima es trabajadora sexual, lo cual no fue corroborado por los investigadores consultados.

Investigación

Voceros del MPA acotaron que la joven “tiene el derecho de no instar la acción penal y no declarar si es su voluntad”. Ante esta situación, el hombre que había sido arrestado en medio de una protesta frente a su casa quedó en libertad, ya que nunca se había ordenado su detención y sólo estaba en condición de aprehendido.

Más allá de esta situación, la Fiscalía remarcó que la investigación sigue abierta para esclarecer el hecho registrado este domingo al sur del macrocentro de Rosario. Allí la vecina que rescató a la mujer dijo que vio al dueño de la casa cuando golpeaba a la víctima y otros testigos también la escucharon contar que había sido víctima de una violación.