Puerto hace historia con el inicio del ciclo lectivo de tres escuelas de la UNR

En el marco de un acontecimiento histórico en la ciudad y la región, el intendente Municipal, Carlos De Grandis, con el acompañamiento del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del inicio del ciclo lectivo 2021 de las tres escuelas secundarias pre universitarias de la UNR, que abren sus puertas para formar en este primer año a 120 alumnos que recibirán educación de excelencia, pública, gratuita y con orientación técnica.

Se trata de una propuesta académica innovadora pensada desde y para el territorio, con planes de estudio fueron gestados y articulados por equipos docentes de las tres escuelas de la UNR, Instituto Politécnico Superior, Superior de Comercio y Agrotécnica. Esta transformadora iniciativa educativa contará con tres terminalidades, que son Técnico en Administración y Gestión, Técnico en Informática Profesional y Personal, y Técnico en Producción Agropecuaria, que formará a las juventudes de la región y con una perspectiva hacia el futuro, vinculado a las necesidades de la región y su impronta productiva e industrial por excelencia.

Con un primer año dividido en cuatro comisiones, las clases se dictan desde la semana pasada de forma transitoria en aulas del Centro Cultural "Batalla Punta Quebracho", hasta tanto se pueda trasladar definitivamente a los alumnos al futuro edificio del Polo Educativo que la gestión De Grandis construye y financia en un predio sobre la ex ruta provincial N° 18 S, que cuenta con quince hectáreas adquiridas por De Grandis hace 10 años atrás por el municipio, linderas al Parque Recreativo Municipal, a metros de la bajada a la autopista Rosario-Santa Fe, y dónde el propio Intendente soñaba con concretar allí "algo importante" como hoy está sucediendo.

En un sencillo pero emotivo acto realizado en la plaza seca del CCM, respetando y garantizando las medidas y los protocolos sanitarios vigentes, De Grandis y Bartolacci dieron la bienvenida oficial a los alumnos que transitarán la experiencia educativa más inédita que un Estado Municipal junto a la UNR hayan concretado en todo el territorio del Cordón Industrial.

Participaron del mismo además, el senador Departamental, Armando Traferri, el secretario académico de la UNR, Marcelo Vedrovnik, el director del Polo Educativo de Puerto, Edgardo Tissera, los concejales Juan Manuel De Grandis, Walter García, Sonia Grassano, Carlos Alberto Marinucci, miembros del gabinete municipal, autoridades educativas, alumnos y alumnas.

De Grandis se mostró emocionado frente a un acontecimiento histórico para su gestión y para el futuro de miles de jóvenes de la ciudad y la región. "Estoy haciendo un esfuerzo enorme para no ponerme a llorar", dijo frente a los alumnos y para expresar el momento inolvidable que se está viviendo. Agradeció al rector de la UNR, al senador Traferri, a las autoridades del Polo Educativo, y al ex diputado nacional, Alejandro Ramos.

El Intendente afirmó que "es un acontecimiento histórico" dar la posibilidad a los jóvenes de la ciudad y la región "contar con una educación secundaria de excelencia con nivel universitario".

De Grandis recordó cómo se gestó la propuesta impulsada con la UNR. "Cuando le llevé la propuesta a Bartolacci, me puse en el lugar de él para analizar la situación. Que venga un intendente a decirle que queríamos el Politécnico. Luego nos plantean sumar la Agrotécnica, y éste Intendente también les dice que sí, que las haremos juntas. Y luego, plantean no dejar fuera al Superior de Comercio. Y éste Intendente vuelve a decir que sí. No me creían que estábamos convencidos de financiar el proyecto y concretarlo, fue una sorpresa grata que contó inmediatamente con su apoyo", contó.

Por su parte, De Grandis agradeció la labor de los concejales presentes "quienes son los que aprueban el presupuesto para concretar estas gestiones, cuando la oposición sistemáticamente lo vota en contra".

Finalmente, y dirigiéndose a los alumnos, De Grandis les pidió que tomaran real conciencia del valor de esta oportunidad, ya que él mismo tuvo que viajar, en una familia muy pobre, a San Lorenzo durante cinco años para completar sus estudios secundarios porque Puerto no contaba con ello. "Mis padres, desde el cielo, me deben estar mirando muy orgullosos en este momento", dijo emocionado.

"Ustedes van a salir de esta escuela con nivel universitario. Tendrán la universidad cerca, y ese es el objetivo que nos impulsa para invertir en educación, en deporte, en salud, en cultura. Sin quejarnos a quien le corresponde, sabemos que no es una obligación del municipio, tenemos un compromiso muy fuerte con ustedes. Aprovechenlo, a estudiar, que con eso se sale hacia el futuro", afirmó De Grandis.

Por su parte, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, afirmó que "se trata de un hecho histórico, tanto para la ciudad que abre tres escuelas secundarias, como para la Universidad, que significa junto a un proyecto de similares características en General Lagos, un orgullo, casi nuestra carta de presentación por el nivel de excelencia educativa".

"Estos polos educativos son la primera propuesta de escuela media construida por la Universidad Nacional de Rosario en toda su historia", afirmó con orgullo Bartolacci, quien les recordó a los alumnos presentes que "están escribiendo una página de la historia de la región y de la provincia".

Asimismo, el rector mencionó que así cómo hace 100 años comenzaron a dictarse clases en la Escuela Agrotécnica de Casilda, "dentro de 100 años habrá gente que, orgullosa, harán referencia a esta foto de hoy en la que estarán cada uno de ustedes como la primer promoción de este Polo Educativo de Puerto".

Bartolacci reconoció la iniciativa del Intendente De Grandis: "Sin De Grandis y su equipo de trabajo, esta posibilidad no hubiese sido posible, porque es un Intendente con empuje, con decisión, con vocación y con gestión", valoró.

En este sentido, destacó que el intendente "hace posible lo necesario". "Esto que parece tan simple de hacer que las cosas sucedan, no es tan frecuente, mucho menos en el ámbito de lo público. Confieso que todos los meses recibo propuestas para poner a la UNR en muchos territorios, pero en este caso, De Grandis garantizó desde la primera propuesta recibida hace un año, todo lo necesario para concretarlo, gestión, recursos, espacios, que muchas veces es difícil de garantizar para otras comunas o localidades", puntualizó.

El rector agradeció la gestión del ex diputado nacional, Alejandro Ramos, "quien fue la persona que hizo el puente inicial para que pudiéramos estar con el municipio de Puerto conectados y trabajando en este camino", como así también al responsable del área académica de la UNR, Marcelo Vedrovnik.

Tras el acto, las autoridades se dirigieron al predio donde se construye el edificio del Polo Educativo Regional, para plantar un árbol que simbolizará el crecimiento educativo de muchos jóvenes que hoy pueden soñar con formarse con un nivel académico de excelencia.