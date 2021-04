Santa Fe: Un ladrón ingresó a su local comercial y lo enfrentó con un fierro

Durante la madrugada de este martes, un malviviente ingresó en un local comercial sito sobre Obispo Gelabert y San Jerónimo, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe.

Tras reconocer movimientos sospechosos, el dueño del negocio bajó y encontró al ladrón dentro del maxikiosko. Allí, buscó un fierro, lo instó a salir y lo enfrentó: el ladrón lo corrió con una cuchilla.

"Sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana. Este chico estuvo anoche pidiendo por la zona. Escucho ruidos adentro del negocio, ahí llamo la policía y le explico que lo tengo acá dentro del negocio. Ellos me dicen que vienen enseguida", relató Eduardo González, dueño del lugar, en diálogo con el móvil de Mañana OH!

Leer también: Robaron un drugstore frente a la UNL en Santa Fe

Y agregó: "Yo tengo un fierro en mi casa, lo agarré y me paré donde hicieron el agujero para entrar. Ingresaron por un venti-luz, el negocio está todo enrejado".

"Cuando este chico se asoma para salir, le gritó meterte porque te reviento y ahí es donde el sale con una cuchilla, me tiró varios cuchillazos pero no me lastimó", graficó González.

Con ayuda de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, pudieron aprender al malviviente en la zona de Bulevar y 4 de enero, con parte de lo robado en el maxikiosco.

Escuchar también la nota completa: