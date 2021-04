Comenzó la fabricación de la vacuna Sputnik V en Argentina

El Fondo Ruso de Inversión Directa y Laboratorios Richmond anunciaron este mediodía la producción del primer lote de Sputnik V en la Argentina. Ya fue enviado a Rusia para que el Centro Gamaleya, que fue el encargado de desarrollarla, realice el control de calidad necesario.

Está previsto que en junio comience la producción a gran escala de la Sputnik V en la Argentina. Es el primer lugar de América latina que inició la producción de esta vacuna El país también había sido el primero en registrar la Sputnik V en su territorio a través del uso de emergencia.

Marcelo Figueras, presidente de Laboratorios Richmond, se encuentra en Moscú. Ayer se reunió con Martín Guzmán, ministro de Economía, quien estaba de gira en Europa. El propio Figueras celebró el anuncio en su cuenta de Twitter y subió fotos desde Moscú.

La producción de la vacuna en la Argentina podrá ser exportada a otros países de América Latina, tal cual se convino con las autoridades rusas. Por el momento, la Sputnik V fue aprobada en 60 países y cuenta con una efectividad de más del 91%.

Esta noticia fue ampliamente celebrada por el gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández sostuvo que "estamos muy entusiasmados con la posibilidad de producir la Sputnik V en Argentina, vacuna con la cual ya estamos protegiendo a gran parte de nuestra población con excelentes resultados. Será una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia no solo en Argentina, sino también en América Latina".

El empresario Figueras, por su parte, aseguró que el laboratorio "se enorgullece del apoyo de RDIF, que confió en nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna Sputnik V en Argentina. Nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina".

La semana pasada, Laboratorios Richmond había logrado el envasado de la sustancia activa de ambos componentes de la vacuna, según revelan desde el Gobierno. Esos lotes son los que se encuentran camino a Moscú para el control de calidad.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021