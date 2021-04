El sector gastronómico santafesino pende de un hilo

El aumento de los contagios en gran parte del país en las últimas semanas confirmó la llegada de la segunda ola de COVID-19. En ese contexto, las autoridades provinciales y municipales decidieron tomar medidas para contrarrestar el avance del virus.

Ante este contexto, el sector gastronómico muestra su preocupación -una vez más- por los gastos fijos, reducción en las ventas, mantenimiento del personal y restricciones más severas que podrían tomarse en lo inmediato.

"La situación es de incertidumbre. La franja horaria se achicó, pero también las capacidades. Es una situación que se suma a la complejidad que viene teniendo el sector gastronómico hace un año y pico", reconoció el empresario "Chino" Bonaveri en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El referente del sector dijo que "se hace muy complicada la situación porque hay personal que queda ocioso. Con las capacidades que tenemos y las franjas horarias, sobra personal. Estamos buscando alternativas para tener a todos en funcionamiento. Y en el medio está la salud".

Además, Bonaveri brindó detalles sobre el rubro tan golpeado por la pandemia: "El 95 por ciento de los gastronómicos en Santa Fe son inquilinos, entonces contamos con muchos costos fijos que son altos. Y en el tema de los servicios, la mayoría estamos con planes de pago en la cuota 4 o 5".

"Ante otro posible cierre, tendríamos que ver cómo refinanciar las deudas. El delivery o take away representa el 5 por ciento de la venta de un bar. Estamos todo el tiempo viendo que va a pasar a los dos días", manifestó con preocupación el entrevistado de Cadena OH!

