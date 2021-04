El clásico Unión-Colón tiene día, hora y cancha confirmado

La Liga Argentina definió lo que se avecina dentro de su calendario de competición y por estas horas se dieron dos confirmaciones sobre modificaciones importantes respecto a ciudades y fechas de disputa. Entre los partidos se jugará el clásico de Santa Fe.

Por el Norte, informar que la burbuja que en un principio iba a disputarse en Villa María cambia de sede y se disputará en Rosario. Allí participarán Echagüe de Paraná, San Isidro, Unión, Deportivo Norte, Barrio Parque, Colón y el anfitrión Sportivo América. Se jugará del 28 de abril al 4 de mayo inclusive.

Fixture de la nueva sede Rosario (del 28/4 al 4/5)

Miércoles 28 de abril

14:00 - Echagüe vs. San Isidro

16:30 - Unión vs. Deportivo Norte

19:00 - Sportivo América vs. Barrio Parque

Jueves 29 de abril

14:00 - Unión vs. Colón

16:30 - Barrio Parque vs. Echagüe

19:00 - San Isidro vs. Sportivo América

Sábado 1° de mayo

11:00 - Barrio Parque vs. Colón

14:00 - Deportivo Norte vs. Echagüe

16:30 - San Isidro vs. Unión

19:00 - Sportivo América vs. Ameghino

Domingo 2 de mayo

11:00 - Unión vs. Barrio Parque

14:00 - Colón vs. San Isidro

16:30 - Echagüe vs. Ameghino

19:00 - Sportivo América vs. Deportivo Norte

Martes 4 de mayo

19:00 - Sportivo América vs. Unión