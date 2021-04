¿Se viene el reality de Pampita?

La semana pasada surgieron rumores acerca de un reality show que protagonizaría Pampita para la plataforma Paramount+, en donde se retrataría su vida en familia y que contaría incluso con la participación de su ex, Benjamín Vicuña.

Sin embargo, este martes, la modelo habló en su ciclo de TV y explicó que todavía “no firmó para concretar este proyecto”, y que el mismo estaría enfocado solo “en su embarazo”.

En Pampita Online, Paula Galloni le consultó a la conductora sobre la veracidad de las versiones que corren desde hace días sobre el show, y ella hizo varias aclaraciones al respecto. “Por ahora es solo un rumor. Sí está la propuesta, que es lindísma, pero no está concretado ni firmado. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos, ni que ellos tengan que actuar en el reality, ni mucho menos”, señaló la modelo.

“sería también sobre una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico” (Pampita)

Asimismo, Pampita explicó que el reality “sería enfocado en mi embarazo y en todos los proyectos que hago aparte de los que vende la tele porque hay un montón de proyectos más que desarrollo”. “Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos. Se hablan cosas y no tienen ni idea. La verdad, no deberían hablar nada porque no está concretado todavía”, dijo la modelo, en referencia a los ciclos en los que se originaron estos rumores.

“Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica, y después que estaría contenida por una plataforma súper buena. Sería también sobre una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico”, explicó la conductora, que agradeció al aire la propuesta que le hicieron.

Fuente: Ciudad Magazine