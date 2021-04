Presidente comunal de Golondrina negó versiones sobre el cierre de la localidad

Aurelio Andreu, presidente comunal de Golondrina, salió a defenderse de denuncias que aseguran que la comuna está cerrada desde el año pasado. "Es todo mentira", aseguró y acusó al gobierno provincial de realizar recortes en los fondos destinados a la comuna.

Cristian Medina, vicepresidente comunal de Golondrina, denunció al jefe del Ejecutivo local por el abandono de sus funciones. "Vino gente del gobierno provincial y llevaron la documentación y van a analizar la situación", expresó. "En el medio de la pandemia Andreu abandonó al pueblo y se fue a trabajar de manera particular en un campo de la zona", precisó el funcionario. "Mientras tanto, sigue cobrando sus haberes", enfatizó.

Medina aseguró que “el presidente comunal ordenó a los trabajadores no prestar servicio hasta que se normalice la situación por la pandemia, pero eso nunca ocurrió”.

Sin embargo, el presidente comunal de Golondrina, Aurelio Andreu desmintió lo denunciado. Acusó a la política electoral y criticó al gobierno provincial por el recorte de fondos.

De todos modos, el titular del Ejecutivo de Golondrina reconoció que “no estoy demasiado tiempo en la comuna porque, como no tengo personal, no podemos hacer frente a las obligaciones”. “Medina se quedó sólo y ahora quiere aprovechar este momento para ser candidato y quedarse con la comuna”, resaltó.

Por otro lado, el presidente comunal de Golondrina criticó al gobierno provincial por el recorte de fondos. “Hace mucho tiempo que no nos mandan plata, asique no podemos encarar ninguna obra ni ningún trabajo”, reveló Andreu.