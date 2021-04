Un irlandés enfermo de lepra

El fútbol debe ser el único deporte que puede iniciar un fanatismo por una sola frase. La historia de Jamie Ralph muestra la magia de este deporte con un insólito pero totalmente apasionante relato: él es irlandés, hincha de Tottenham de Inglaterra y «enfermo» por Newell´s a la distancia solo por escuchar unas palabras del ex entrenador de los Spurs y ex jugador leproso, Mauricio Pochettino.

Leer también: Azconzábal probará el once de Unión en el estadio

Investigó, creó la primera página con información del club en inglés, viajó a Rosario y hasta se convirtió en un vendedor oficial de indumentaria rojinegra en Europa. La pasión de Jamie no tiene techo y no hay día que no piense en Newell´s. Mira los partidos, hace el minuto a minuto en su cuenta de twitter (@Newells_en) y después escribe un informe de cada encuentro. Un exótico caso que cautiva y demuestra lo que genera el Fútbol Argentino.

Vermouth Deportivo: ¿Cómo empezó tu historia de fanatismo por Newell´s?

Jamie Ralph: Comencé a seguir a Newell’s Old Boys alrededor del 2016. En primer lugar, soy fanático del Tottenham, desde que era niño. En 2014, nombramos a Mauricio Pochettino como entrenador y, en mi opinión, ha sido nuestro mejor entrenador en mi vida. Recuerdo haber visto una entrevista con Pochettino antes del Derby del Norte de Londres contra el Arsenal y el entrevistador inglés le preguntó si estaba listo para el partido y si podía manejar la presión de un gran derbi como éste. Pochettino respondió: «Jugué y anoté en el Clásico Rosarino de Newell’s Old Boys contra Rosario Central, éste es uno de los derbis más grandes del mundo con más pasión y más odio. Estoy listo para el Derby del Norte de Londres». Después de este comentario, quedé fascinado.

VD: ¿Cómo fue el día después de ese comentario?

JR: Comencé a buscar más información sobre Newell’s (ya sabía un poco sobre el club por Lionel Messi) y luego intenté comenzar a ver sus partidos en línea. Fue muy difícil encontrar transmisiones de sus partidos y aprender sobre Newell’s porque no hablaba español. Como existiía nada inglés, decidí crear mi propia cuenta en ese idioma sobre Newell’s, escribiendo noticias e informes de partidos. Eso fue en 2017. Ahora, en 2021, tenemos 14.000 seguidores, la mayor cantidad de cualquier club argentino con una cuenta en inglés (más que Boca & River). ¡Ahora estoy totalmente «enfermo de lepra»! Viajé a Rosario para ver Newell’s, fui entrevistado por medios internacionales y periodistas sobre Newell’s, tengo amigos en todo el mundo que apoyan a Newell’s y ahora soy dueño del sitio web oficial de merchandising del club para vender camisetas de Newell’s en Europa: www.newellscarajo.com

VD: ¿Cómo fue esa experiencia en Rosario? ¿Cuántos días estuviste en la ciudad? ¿Cómo viviste la rivalidad con Rosario Central en la escena?

JR: Viajé a Rosario para el partido Newell’s – Gimnasia en octubre de 2019. De hecho, fue el regreso a casa de Diego Maradona y la última vez que visitaría El Coloso del Parque. Regresé a Rosario para un partido en casa con Defensa y Justicia y, en ese momento, realmente pude sentir lo que es vivir en Rosario. Caminé por la ciudad, comí en los cafés y bares y corrí a lo largo del río Paraná. Incluso me tomé un tiempo para colocar las calcomanías de Newell por la ciudad, cubriendo las calcomanías de Central que vi. Rosario me recuerda a una ciudad de mi propio país: Belfast. Al igual que Belfast, la ciudad está dividida en dos por dos rivales. Les apasionan sus colores y pintan arte en las paredes para mostrar de qué lado representan.

VD: ¿Qué significa Newells en tu vida? ¿Y cómo vive la rivalidad con Rosario Central?

JR: Es una gran parte de mi vida ahora. Mi misión es brindar la mejor cobertura y contenido en inglés sobre Newell’s Old Boys y, en última instancia, ayudar al club a atraer nuevos fanáticos en todo el mundo. Twitteo y escribo sobre Newell’s todos los días, por lo que lleva mucho tiempo y, por supuesto, la gestión de la tienda online también. Obviamente, como la mayoría de los fanáticos de Newell´s, no me gusta mucho Rosario Central. No puedo decir que tenga el mismo odio que un rosarino nativo, pero he aprendido mucho sobre la rivalidad y lo que significa para todos. A veces sigo recibiendo tweets abusivos de los fans de Central, pero normalmente me río de ellos. Les gusta burlarse de Newell’s por tener fanáticos ingleses y una cuenta de Twitter en inglés, pero eso solo demuestra que somos el club más grande. Rosario Central solo es conocido por los fanáticos en Argentina, mientras que Newell’s Old Boys es conocido en todo el mundo como el club que Diego Maradona llamó la «historia del fútbol».

VD: ¿Ves todos los partidos de Newell´s? ¿Tienes algún ritual para verlos?

JR: Veo la mayoría de los juegos. Los únicos juegos que no veo son los que comienzan a las 21.30 en Argentina durante la semana, ya que es demasiado tarde para verlo aquí y el juego no terminará hasta las 2 a.m. o 3 a.m., hora de Irlanda. Proporciono cobertura en vivo de todos los partidos que veo en mi cuenta de Twitter (@newells_en) y luego escribo un informe del partido, por lo que es un momento muy ocupado para mí. El ritual es el mismo: crear gráficos para el partido, anunciar la alineación del equipo, escribir tweets sobre el partido y el informe final. Si es fin de semana, normalmente bebo un fernet con coca mientras hago todo esto, ya que me hace sentir un poco más cerca del partido en Argentina.

VD: ¿Cómo empezó la idea de vender camisetas de Newell´s en Europa?

JR: Desde que comencé a escribir sobre Newell’s en inglés en Twitter, muchas personas me preguntaron: «¿Dónde puedo comprar una camisa de Newell’s?». Los pedidos aumentaron después de que Marcelo Bielsa se convirtiera en el técnico del Leeds United. En ese momento, era imposible comprar una camiseta de Newell’s en Europa porque el club no ofrece envío fuera de Argentina. Tengo un socio en Argentina que adquiere las camisetas y me las envía aquí en Irlanda. Hemos vendido camisetas a personas en España, Italia, Polonia, Holanda, Noruega, Francia, Canadá e incluso Australia. A finales de 2020 sucedió algo importante: Acordamos con el club para ser la tienda de comercio electrónico oficial en Europa de Newell’s. Ahora obtenemos las camisetas directamente del club y las vendemos en Europa. Estoy muy orgulloso de representarlos aquí en Europa.

Los afiches que Jaime pegó por toda la ciudad de Rosario.

Entrevista de Francisco Alí para Vermouth-deportivo