Catiltar le salió al cruce a López Molina

La Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario salió al cruce del concejal (PRO), Roy López Molina, quien este miércoles se despachó contra los taxistas, con el fin de justificar a las aplicaciones ilegales tildándolos de “apretadores”, de brindar un mal servicio y no querer ingresar a determinadas zonas de la ciudad.

En ese marco, Marcelo Díaz de Catiltar rechazó cada una de las acusaciones y recordó que el edil se niega de manera sistemática a recibirlos para entablar un diálogo.

“Con relación a que somos extorsionadores entonces también lo son las personas que fueron a hablar con él para hacer lobby para poner los divisorios. Yo creo que han ido con las mejores intenciones, equivocándose porque ahí tal como estamos viendo nosotros está el enemigo. La muestra de ello son las declaraciones de las últimas horas donde dice que nosotros extorsionamos. Nosotros lo único que hacemos es ir con argumentos a plantear una situación de que por la llegada de empresas como Uber hay taxistas en otras ciudades del país que se están fundiendo”, expresó Díaz.

Sobre el proyecto de ordenanza para elevar las multas al transporte ilegal y al que López Molina calificó de “tribunero”, Díaz puso como ejemplo lo que sucedió en Mar del Plata donde ante una iniciativa de similares características y en donde "ya se incautaron más de 200 vehículos y Uber desistió de seguir haciendo publicidades en los medios masivos de comunicación".

“Decir que no queremos la seguridad de los choferes por no poner una valla anti vandálica es querer comprar a los taxistas. Ya explicamos en reiteradas oportunidades que para que ese tipo de protección dé resultado debe venir instalado de fábrica. Además de dar seguridad tiene dar comodidad al pasajero. Y sobre todo no poner en riesgo la vida de quinees viajan ante un siniestro vial”, afirmó.

En diálogo con Portada Taxi, Marcelo Díaz también lo cuestionó por "negarse a recibirlos". “Nosotros fuimos a la Comisión de Gobierno para explicar por qué consideramos que deben elevarse las multas al transporte ilegal. Ahí tendría que haber estado él, pero no fue y mandó a la concejala Figueroa Casas”, manifestó.

Y agregó: “Además como presidente de la Comisión de Seguridad nunca aceptó que nosotros fuéramos a debatir sobre la valla anti vandálica. Nosotros cuando vamos es a discutir, a hablar y a argumentar, no a extorsionar. Pero nunca nos recibió, si al SPT pero a nosotros no”.