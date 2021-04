Guardavidas exigen mejores condiciones laborales

Este jueves, el secretario General de SUGARA -Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina- Sergio Berardi, se reunió con el presidente del Concejo Municipal, Leandro González, para solicitar que se trate un proyecto presentado por el sindicato con el objetivo de mejorar, entre otras cosas, las condiciones de trabajo.

Berardi indicó en Cadena OH! que “tuvimos una reunión con González poniendo el énfasis y la necesidad de que el proyecto se trate en el recinto en la próxima sesión; ese fue el compromiso a finales de 2020”.

La iniciativa está relacionada "con mejorar las condiciones y relaciones laborales entre los guardavidas y el Ejecutivo Municipal, e implica mejoras en las playas. Situaciones que va a llevar a una mejora en la calidad del servicio”.

En diálogo con el móvil de Mañana OH! que conduce Marcelo Garrido, el secretario General de SUGARA amplió: “La ordenanza que nos rige hoy tiene más de 25 años, regula el ingreso y la remuneación y a esta altura del partido, con el COVID y la bajante del río en el verano y todo lo que tiene que ver con una infraestructura de playa que no está en su mejor momento, amerita que los concejales tomen un posicionamiento sobre el tema y le den herramientas al Ejecutivo Municipal para que pueda trabajar con tiempo y no llegar con los problemas que tenemos”.

“Queda demostrador que son espacios públicos que estando o no habilitados, la gente los frecuenta, el invierno pasado perdieron la vida dos personas por la bajante. El servicio del guardavida tiene estar contemplado, tiene que haber una guardia mínima”, concluyó Berardi.

