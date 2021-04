Afirmaron que el aumento de multas a Uber profundizará el mercado de remises ilegales

El concejal Roy López Molina, presidente del bloque Cambiemos en Rosario, rechazó que la aplicación de fuertes multas a la app Uber, ya que "no mejorará la calidad de los servicios tradicionales y sólo conseguirá que se profundice el mercado de remises ilegales", afirmó.

"La estrategia que el municipio plantea es equivocada. No soluciona una cosa ni la otra", definió el actual vicepresidente del Concejo Municipal.

"El incremento en las sanciones parece haber dos objetivos detrás. Por un lado la persecución de lo que se conoce como remises truchos y frenar el supuesto desembarco de plataformas digitales, como Uber y muchas otras que tienen modalidad de gestión distinta. Justamente los remises ilegales surgieron como una respuesta a parte de la población que viviendo lejos del centro no encuentra ni en el taxi ni en el transporte público, la manera de moverse y trasladarse", dijo.

"Con las aplicaciones muchos entraron en un proceso de institucionalización precaria, donde el municipio empezó a ver que había muchos de esos remises que se conectaban a las aplicaciones. Por eso en la práctica, con el aumento de multas, no vas a frenar el desembarco de aplicaciones, si es que consiguen mercado en Rosario, y se profundizará el mercado de remises ilegales", agregó.

López Molina sostuvo también que "en Rosario no hay un problema de oferta de transporte público, en términos de cantidad, sino que hay un problema de calidad del servicio, que es percibido como malo; y eso hace que muchos vecinos vean en las aplicaciones una manera de resolver esa mala calidad del servicio".

Hacia el futuro

El edil del bloque Cambiemos, ex diputado provincial, señaló que hacia adelante "lo primero que hay que hacer es legislar sin ser permeables a las presiones, que pueden venir desde Uber o desde representantes corporativos de un servicio de taxis, que no entienden que son un servicio público, no privado".

Además, remarcó que la Comisión de Servicios Públicos avanza para aumentar la cantidad de remises en la ciudad y planteó que "en el marco de las reglas, hay que incorporar al mercado de la movilidad la mayor cantidad de mecanismos de traslados posibles".

"Por eso hay que pensar qué adaptación hay que hacer a la normativa actual para que algunas de las nuevas experiencias que avanzan en el mundo puedan ser incorporadas y al mismo tiempo poder regularlas y poder controlarlas". En ese marco, dijo que inclusive "los que se mueven en el límite quizás no tengan lugar, como podría ser Uber".

"Y además hay que controlar, porque muchas veces los remises truchos están parados en la puerta del Casino", concluyó.