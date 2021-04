Inversiones multimillonarias y lucha contra el narcotráfico, ejes de la visita del Presidente a Rosario

El anuncio de inversiones multimillonarias en obras públicas para la región, la defensa del proyecto de capitales alternas como una muestra de compromiso con el federalismo y la descripción del flagelo de la violencia como un problema de toda la Argentina, fueron tópicos centrales de la visita que realizó este viernes a Rosario el presidente Alberto Fernández.

El mandatario además destacó el "tiempo dificilísimo que nos toca atravesar" y realizó una fuerte defensa de sus últimas medidas para frenar el coronavirus, entre ellas la suspensión de las clases en el Amba.

Fernández llegó a las 10.50 a Rosario y a las 11.30 entró a la sede local de Gobernación, donde primero se reunió durante más de una hora a solas con el gobernador Omar Perotti y luego encabezó la reunión en la que junto a parte de su gabinete firmó convenios para vehiculizar aportes y obras acordadas con el mandatario provincial.

Entre ellas, la repavimentación de la ruta nacional 9 entre las ciudades de Rosario y Córdoba, dos proyectos de accesos a puertos sobre la ruta nacional A012, el financiamiento del Acueducto Gran Rosario, que beneficiará a 560 mil vecinos de Rosario, Pérez, Funes, Villa Gobernador Gálvez e Ybarlucea, y el inicio de obras en la ruta 33 para convertirla en autopista entre Rosario y Rufino.

La visita mostró una gran sintonía política entre Fernández y Perotti, a quien el presidente definió como "un amigo de años", y también un trato más que cordial con los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón.

Los ejes del discurso presidencial

En el inicio de su discurso en el salón Rodolfo Walsh de la sede local de Gobernación, el presidente destacó el proyecto de capitales alternas, en el marco del cual se realizó la visita, como una instancia para sacar el Gobierno nacional de Buenos Aires y llevarlo al territorio, para no guiarse solo por estadísticas. "A veces los números no dicen exactamente las cosas como son", señaló.

En ese sentido, sostuvo que dentro de la Argentina hay realidades muy diferentes y hay que bregar por "el desarrollo de todos y todas". Fue entonces cuando apuntó incluso a las desigualdades de la provincia de Santa Fe, con un norte provincial que afronta enorme dificultades. Y enfatizó: "La idea de sacar el gabinete es no encerrarnos en Buenos Aires; es venir al campo y exigirnos cumplir con las promesas que hicimos en su momento".

"No puede ganarnos el crimen organizado"

Más allá de los anuncios de obras, Fernández puso en foco el principal problema que hoy afronta la ciudad de Rosario: la violencia y el narcotráfico. "No puede ganarnos el crimen organizado. Por eso mandamos recursos, agentes federales. Es un problema de los argentinos, no solo de los rosarinos".

Y entonces sostuvo que una de las soluciones que necesita ese problema, que es fortalecer la estructura de la Justicia federal en Rosario, pasa porque se apruebe en Diputados su proyecto de reforma judicial que ya tiene media sanción del Senado nacional.

El mandatario recogió el pie que le dejó Omar Perotti, que destacó que los dos senadores nacionales por Santa Fe votaron a favor de ese proyecto, y sostuvo que esa ley cuestionada por la oposición y algunos medios no era para favorecer a nadie en particular sino "para darle pelea frontal al narcotráfico y a todos los delitos federales".

"Parte del problema depende de los diputados", insistió y pidió que los legisladores de Santa Fe "lleven esa voz y digan por qué no podemos enjuiciar al crimen organizado, que no es cualquier crimen. No es un delito más. Es enjuiciar a un sistema criminal que se ha instalado en un lugar para complicarle la vida a los rosarinos y a los argentinos".

Además, destacó que "resolver la vida de los argentinos es darle soluciones a todos" y que "por eso hay desde acuerdos firmados para mejorar la vida de las personas con discapacidad" hasta otros de obras viales como la "terminación de una ruta 33 que estuvo paralizada y que va a ayudar a unir a Rosario con una parte importante de la Santa Fe productiva".

El discurso de Perotti

El gobernador Omar Perotti agradeció el compromiso federal del Presidente, destacó la magnitud de las obras que La Nación realiza y realizará en la provincia, y, fundamentalmente, el cumplimiento de los compromisos que Fernández asumió con Santa Fe, también en materia de seguridad con el envío de fuerzas federales.

"Gracias presidente por el esfuerzo de un mayor federalismo. Lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Esa es la idiosincracia del santafesino", remarcó.

"Lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado"

Destacó las obras viales anunciadas como las de la ruta 33, que se convertirá en autopista desde Rosario a Rufino, y también las de saneamiento como las que permitirán completar el ciento por ciento de las cloacas y la finalización del acueducto del Gran Rosario, que beneficiará a más de 500 mil habitantes de la región.

Valoró además el aporte de la Nación en el combate de la pandemia, tanto con el equipamiento necesario para "duplicar" el número de camas críticas como por la campaña de vacunación.

"Espíritu Federal"

Antes del acto, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Sukerman, dijo sobre la inversión anunciada que "es un número impresionante" y celebró el "espíritu federal" del programa capitales alternas. El funcionario también dijo que con los aportes de la Nación se llegará a cumplir el sueño de que todo Rosario tenga cloacas.