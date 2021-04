Susana Giménez se vacunó contra el coronavirus en Uruguay

Este sábado, la argentina Susana Giménez recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en el Campus de Maldonado, en Uruguay.

La diva llegó al lugar de inoculación aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, acompañada por su hija Mecha Sarrabayrouse.

“Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”, dijo la conductora hace algunos días en diálogo con "Jony" Viale.

Y señaló: "Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo".