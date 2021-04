Central perdió de local ante Estudiantes y quedó complicada la clasificación

Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central por 1 a 0 anoche en el Gigante de Arroyito, por la 11ma. fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en un partido clave por la clasificación que dejó a la visita en el segundo puesto detrás de Colón con gol del delantero uruguayo Martín Cauteruccio en el comienzo del complemento.

Rosario Central y Estudiantes jugaron un mal primer tiempo, en el que casi no patearon al arco y en el que el local cometió algunos yerros defensivos por los que sufrió un par de sofocones.

Apenas habían jugado tres minutos cuando el arquero local Jorge Broun se demoró en una salida con el pie y fue trabado por Cauteruccio, en la primera llegada clara visitante que luego fue salvada por Nicolás Ferreyra.

Rosario Central jugó un primer tiempo extraño, porque fue impreciso con la pelota y cometió yerros en los que regaló contraataques, pero también tuvo vocación ofensiva en el comienzo y generó dos llegadas claras con un cabezazo de Marco Ruben, bien atajado por Mariano Andújar, a los 10 minutos, y por un derechazo del propio delantero, que pasó cerca del primer palo, tras un buen centro de Alan Marinelli a los 14.

Estudiantes también dispuso de dos llegadas claras: a los 18 minutos Rodrigo Villagra tocó mal hacia atrás y Broun le ganó el mano a mano a Federico González, y a los 32 minutos Juan Sánchez Miño la metió justa para la entrada de Cauteruccio, pero "Fatura" Broun salvó otra vez.

El complemento fue parecido al primer tiempo, pero Estudiantes lo definió a los 9 minutos en una jugada en la que el lateral izquierdo local Gastón Ávila se lesionó y salió de la cancha, pero el ataque siguió por la otra punta con un centro de Nicolás Pasquini a Cauteruccio, quien entró solo y la tocó, en el gol de la victoria.

Estudiantes casi lo liquida a los 11 minutos con una entrada franca de Jorge Rodríguez que Broun salvó al córner hacia su derecha.

Rosario Central cometió demasiados errores defensivos, como a los 22 minutos cuando quedó mal parado y Villagra cortó con falta un contraataque, recibió la segunda amonestación y fue expulsado.

El partido le quedó servido a Estudiantes, que volvió a perderse el gol en cada réplica, como en un remate alto de Leonardo Godoy a los 25 minutos y Rosario Central redobló esfuerzos con los ingresos de Emmanuel Ojeda, Diego Zabala y Lucas Gamba y estuvo a tiro del empate en tres llegadas sobre el final.

Un derechazo de Ruben que se fue arriba, un cabezazo de Joaquín Laso junto al poste derecho y, por último, un centro de Zabala que Ruben cabeceó alto, solo en el área chica, lo que provocó encendidos reclamos del arquero Andújar a sus compañeros .

Síntesis del partido

Rosario Central: Jorge Broun; Fernando Torrent, Joaquín Laso, Nicolás Ferreyra y Gastón Ávila; Rafael Sangiovani, Rodrigo Villagra, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Juan Sánchez Miño; Armando González, Jorge Rodríguez, Lucas Rodríguez y Nicolás Pasquini; Martín Cauteruccio y Federico González. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el segundo tiempo: 9' Cauteruccio (E).

Cambios en el segundo tiempo: 10´ Lautaro Blanco por Ávila (C); 25' Emmanuel Ojeda por Marinelli (C); 33' Leandro Díaz por Federico González (E) y Manuel Apaolaza por Federico González (E); y Diego Zabala por Sangiovani (C) y Lucas Gamba por Luciano Ferreyra (C); 44' Manuel Castro por Armando González (E) y David Ayala por Lucas Rodríguez (E).

Amonestados: Sangiovani y Torrent (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 22' expulsado Villagra (C).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Cancha: Gigante de Arroyito