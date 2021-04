Sebastián Torrico, la gran figura de San Lorenzo ante River

El arquero de San Lorenzo, Sebastián Torrico, expresó que pegaron "en los momentos justos" para el triunfo 2-1 ante River en el Monumental, por la 11ma. fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"Pegamos en los momentos justos. Los primeros 20 minutos fueron buenos, pero después River no nos dejó jugar y lo mismo pasó en el segundo tiempo", apuntó Torrico, la gran figura del clásico por sus atajadas, a Fox Sports.

"Estoy contento por el triunfo. Era vital este triunfo para seguir en la pelea. River es un rival difícil. El Monumental siempre es una cancha complicada, pero apareció el equipo y fuimos contundentes para atacar y defendimos el resultado", indicó Torrico.

El "Cóndor", que el 22 de febrero cumplió 41 años, volvió a la titularidad en San Lorenzo la semana pasada en la caída 1-0 ante Huachipato, de Chile, como local, por la Copa Sudamericana, luego de un paréntesis de cinco meses por lesión.

"Siempre me preparo, me cuidé toda la vida, siempre con perseverancia y estar bien de la cabeza para jugar. Nos dolió la derrota con Huachipato, pero hoy ganamos de visitantes y tenemos que hacer lo mismo en la Copa", indicó el mendocino ex Godoy Cruz y Argentinos Juniors.