Eduardo Domínguez: "Lo que más nos molesta es que no fuimos el Colón que solemos ser"

Colón se quedó en las puertas de asegurar su pasaje a la fase final de la Copa de la Liga Profesional al perder contra Racing 2-1 este domingo sobre la hora. Una actuación deslucida, pero que no amilanó al DT Eduardo Domínguez, que puso el pecho en conferencia de prensa virtual.

"Nos vamos con una sensación de bronca. Porque no nos vamos conformes con nuestra performance. Así y todo estábamos cerrando un resultado importante ante una rival relevante, pero no lo pudimos controlar", comenzó diciendo.

"No siento que hayamos sido ampliamente superados. Está claro que el rival juega, pero lo que más nos molesta es que no fuimos el Colón que solemos ser. Queríamos alcanzar un resultado que entendíamos era positivo, pero en el minuto final se nos escapó. Tuvimos muchos errores. Salvo alguna que otra acción, el rival no nos hacía daño. Pero sí estuvimos imprecisos en el ataque afectando nuestro ritmo de juego y no logramos salir de eso", agregó el DT sabalero.

Al momento de analizar los puntos flojos, expuso: "Defensivamente el rendimiento fue aceptable, no así la elaboración, careciendo claramente de agresividad en ataque. Las falencias estuvieron en que el rival jugó. Nos costó llegar a los cambios de marca y al quedar, sobre todo en el primer tiempo, fuera de término, cuando queríamos recuperarla perdimos agresividad".

Luego, apuntó con sutileza contra el árbitraje de Pablo Dóvalo: "Es para todos. A veces te dan y otras te quitan. En este torneo nos quitaron mucho. No en el offside por ejemplo, pero el resto sí (en el gol de Cáceres). Todos nos equivocamos y tenemos días buenos y malos. Lo que planteamos es el sentido común. Se lo dije al cuarto árbitro, pero nada más. Entendemos que son humanos y se pueden equivocar".

"Desde que estoy en el club, creo que nunca hice los cinco cambios. Por mi forma de ver y pensar, sentía que no estábamos haciendo bien las cosas, pero tampoco el rival nos dañaba. Solo tenía la pelota, más que nada en el complemento. Son decisiones que uno toma y después con el resultado puesto uno se pone analizar. No soy de ser así", aclaró en otro tramo de la charla con los medios.

En el final, fue pura confianza: "Faltando dos fechas, seguimos siendo competitivos y todavía tenemos chances de clasificar y en nuestra casa. Así que depende de nosotros. Debemos ajustar cosas y admitir que el margen cambió. Estos resultados nos ayudan a aprender y nos llena de fortaleza".

