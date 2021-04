Rossi: “Vamos por un armado electoral que represente a todo el peronismo de Santa Fe”

Ante los rumores de posibles candidaturas, el ministro de Defensa de la nación, Agustín Rossi, descartó su postulación en las elecciones intermedias de este año, sufragios para los que el Justicialismo aún baraja diversas alternativas sin nombres puestos.

Rossi sostuvo que no se encuentra entre sus planes ningún puesto legislativo, en tanto, no mucho tiempo atrás, abandonó la presidencia de su bloque en el recinto nacional para asumir en el Ejecutivo. “Espero acompañar al presidente Alberto Fernández en estos años que faltan para terminar el gobierno. Ahí están puestas mis expectativas”, dijo el ministro a Mañana OH!.

Sin embargo, no desconoció la importancia de las elecciones que se avecinan, donde Santa Fe elegirá senadores nacionales, además de los recambios a nivel local. “Creo que vamos a tener la inteligencia de construir un armado electoral que represente a todo el peronismo, allí está puesta nuestra energía en la provincia”, agregó.

Cercano al juego político en Santa Fe, Rossi ratificó el compromiso de su espacio ante la gestión de Omar Perotti, con piezas importantes dentro de lugares de decisión, como el caso de Roberto Sukerman, a cargo del ministerio de Gobierno.

“Trabajamos para fortalecer la gestión y que el gobernador termine con un grado de aceptación lo suficientemente importante para que, dentro de tres años, Omar le pueda entregar la banda a otro compañero o compañera de nuestro espacio político”, finalizó.

Escuchar también la nota completa: