Cristian González: "Todos sabemos lo que representa el clásico"

El entrenador de Rosario Central Cristian González se mostró fastidioso por la derrota ante Estudiantes de LaPlata, partido clave para inetentar meterse en el privilegiado lote de los cuatro clasificados. “No es que Estudiantes nos pasó por arriba ni nos manejó el partido, ellos pegaron en el momento justo y no lo pudimos levantar. No no puedo decir que está todo mal. Tampoco hay que olvidarse de dónde estábamos. Pocos apostaban que nosotros hoy teníamos una chance de estar ahí en el lote de arriba”, analizó.

Respecto al desarrollo del partido, el DT auriazul trazó su mirada en conferencia de prensa. “Las situaciones claras fueron nuestras pero no me voy contento por eso, al contrario, me voy con rabia porque no pudimos ganar. Hoy era el partido que había que ganar para seguir con chances, todos sabemos lo que representa el clásico -la próxima fecha por la Copa de la Liga Profesional ante Newell's- pero este partido era clave”.

“Nos faltó atrevernos más, ser más agresivos, lo hicimos al final con un hombre menos”, apuntó en relación a los faltantes y se explayó sobre la expulsión de Rodrigo Villagra en el segundo tiempo. "Hay jugadores que están haciendo sus primeros pasos y la experiencia es una carga muy importante en el fútbol. Pero por más que juguemos con chicos ellos quieren ganar y yo también. Pero en este club cuando se pierde está todo mal”, finalizó.