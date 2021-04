El juez Alurralde procesó a siete narcos que seguirán presos

El juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, dictó el procesamiento con prisión preventiva para siete personas. Fueron detenidas el 9 de abril de este año e indagadas tres días después.

Abel Abelino Salina; César Abel Saucedo; Estela Noemí Roberts; María Celestina Bernachea y Ezequiel David Martínez, fueron procesados como autores penalmente responsables de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso con Comercialización de estupefacientes, éste último agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Graciela Mabel Zacarías y Rodrigo Alejandro Benítez, por encontrarlos autores penalmente responsables "prima facie" de los delitos previsto en el art. 5° inc. c), con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737; es decir, Almacenamiento de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En el mismo decisorio, ordenó trabar embargo sobre los bienes libres de los procesados, hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000.-) sobre cada uno de ellos. Todos los bienes y objetos incautados durante los allanamientos permanecerán secuestrados, sujetos a decomiso y/o como medios de prueba.

Los procesados fueron detenidos al cabo de 11 allanamientos realizados en la ciudad de Villa Ocampo, 1 en Florencia (ambos de la provincia de Santa Fe); y 2 en Resistencia (Chaco), todos en simultáneo.