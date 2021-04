Aires del Llano: SEGRUP, la empresa de seguridad que no se involucra

Durante el primer fin de semana con restricciones nocturnas, la Policía de Santa Fe tuvo que desactivar varias fiestas clandestinas. Una de ellas tuvo lugar en el country Aires del Llano, ubicado en el kilómetro 5 de la autopista Rosario-Santa Fe.

En el Agora Campo Restó, distintas personas y empresarios reconocidos de Santa Fe fueron protagonistas del cumpleaños de uno de los dueños de la firma RE/MAX. Según trascendió, la fiesta contó con más de 50 personas y el distanciamiento social y el uso de barbijo fueron medidas no respetadas por lo presentes.

Leer también: Una fiesta clandestina en un country terminó con detenidos

En efecto, la única disposición que no fue transgredida fue la del horario, ya que se hizo en horas de la tarde. De todas maneras, se trató de un evento que no estaba permitido.

Ante esta situación, varios vecinos de Aires del Llano le pidieron a la empresa de seguridad del lugar, SEGRUP, que haga la denuncia correspondiente. No obstante, la compañia de seguridad le dio la espalda a los vecinos, aduciendo que no era su responsabilidad ya que el restaurante se encuentra afuera del predio.

Como consecuencia de la negativa por parte del personal de SEGRUP -se trata, efectivamente, de la misma empresa que no denunció la fiesta clandestina realizada en el country El Paso-, fueron los propios vecinos del lugar quienes llamaron al 911 e hicieron la denuncia para que la Policía tome cartas en el asunto.

De esta manera, quedó en claro -nuevamente- que la empresa de seguridad no quiso involucrarse en el tema, desoyendo a los vecinos y avalando el accionar no permitido de numerosos empresarios y personas “importantes” de la ciudad de Santa Fe. Es decir, teniendo la responsabilidad de bregar por la seguridad del barrio privado, optaron por no hacer nada al respecto.

Leer también: Aires del Llano: horas decisivas para el funcionario provincial que asistió a una fiesta

Por otra parte, también llamó la atención la presencia de un funcionario del Gobierno provincial. Se trata de Lucas Candioti, subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías del Ministerio de la Producción.

Tal como publicó este medio, Candioti presentó su renuncia al cargo este lunes por la tarde y ahora resta saber si las autoridades provinciales aceptan o rechazan la dimisión.