Los precios de la soja y el maíz alcanzaron un nuevo record

Las cotizaciones de la soja y el maíz superaron en el mercado de Chicago los US$ 576 y US$ 267 la tonelada, respectivamente, los valores más altos en casi ocho años.

El precio de la oleaginosa sumó la décima jornada consecutiva en alza, al marcar un incremento de US$10,75 en US$ 576,51 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 3,81% (US$ 9,84) y se ubicó en US$ 267,90 la tonelada, su mejor registro desde el 12 de julio del 2013 cuando había finalizado en US$ 276,17.

Con esta cotización, la soja marca un avance de US$ 93,25 en lo que va de 2021 y mantiene la tendencia alcista iniciada a fines de agosto del año pasado.

Al tomar como base el precio de agosto de 2020, la oleaginosa marca un fenomenal incremento superior al 70%, con una suba de US$ 226 respecto a la cotización del 31 de agosto del año pasado.

El analista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Juan Pablo Giana, indicó que la crecida de las cotizaciones se debe fundamentalmente “al fuerte crecimiento de la demanda internacional de granos traccionada por la recuperación de las principales economías -especialmente China cuyas importaciones se sitúan en récords históricos-”.

Además, Giana señaló que “en un marco de mayor debilidad del dólar, los fondos especulativos aumentan su posición comprada presionando sobre las subas de los precios”.

“Hasta que llegue el empalme con la nueva cosecha estadounidense, se va a estar compitiendo por obtener los últimos granos disponibles. Mientras tanto, el mercado se encuentra atento a la situación climática que va a definir si la nueva cosecha será suficiente para recomponer los stocks”, concluyó el analista de la BCBA.

La tendencia positiva en el precio de los granos es una buena noticia para el sector agroindustrial local y para la macroeconomía del país, ya que aumentaría en unos US$ 9.000 millones las proyecciones exportadoras, según estimó Giana.

“Desde el aspecto microeconómico, los mayores precios favorecen la decisión de siembra e inversión en tecnología en el inicio de una nueva campaña agrícola en Argentina”, explicó Giana.

Días atrás, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que los principales complejos agroindustriales, con el sojero a la cabeza, podrían realizar exportaciones por US$ 33.613 millones, US$ 10.000 millones más que en 2020.

Esta proyección se encuentra sujeta a que se mantengan los precios actuales, como así también, a que se cumplan las proyecciones de cosecha, que ubican en 50 millones de toneladas a la de maíz y en 45 millones de toneladas a la de soja.

Asimismo, la recaudación estatal vía retenciones para la campaña 2020/21 alcanzaría un total de US$ 8.600 millones, unos US$ 2.600 millones más que en el ciclo anterior, y el mayor monto desde la 2011/12.

No obstante las buenas perspectivas, el responsable del Departamento de Análisis de Mercado de la corredora Grassi, Ariel Tejera, advirtió que “en el corto plazo tenemos que pensar en un escenario volátil ya que el segmento especulativo mantiene una importante participación en un mercado que estará siguiendo de cerca la evolución de las condiciones climáticas Estados Unidos”.

Sin embargo, Tejera coincidió en que hacia el mediano plazo, aún si el clima acompaña, “podríamos pensar en precios relativamente firmes, dado el dinamismo que está mostrando la demanda” global.

La jornada de hoy en Chicago finalizó con subas generalizadas ya que el trigo y la harina y aceite de soja también ajustaron con incrementos en todas sus posiciones.

El trigo ascendió 4,11% (US$ 10,75) hasta los US$ 271,72 la tonelada, debido a que "el clima frío no cede y afecta cada vez más a los cultivos en las Planicies de los Estados Unidos", según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.