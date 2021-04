Horacio Cabak rompió el silencio tras su polémica separación por infidelidad

Este lunes, Ángel de Brito reveló que Verónica Soldato le escribió para contarle que se separó de Horacio Cabak, tras 27 años en pareja y aludió que tomó esta decisión a raíz del hallazgo de chats con otras mujeres. En Polémica en el bar, el exmodelo habló sobre las declaraciones de su ex y se lamentó “profundamente de que su familia tenga que vivir esta situación”.

"Yo nunca hablé de mi vida privada. Hay una situación compleja en mi familia y no pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado", dijo Cabak frente a Mariano Iúdica.

"No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que trascendió. Vengo de una internación. Mi familia sufrió mucho. Lamento que ahora la están pasando muy mal mi mujer y los chicos. Profundamente mal", agregó el panelista del ciclo de América.

"Yo soy de la idea de que estas situaciones se resuelven lejos de los medios. Es probable que haya gente que no me crea lo que estoy pasando. Lamento que mi familia no la esté pasando bien. Y no voy a hablar más del tema", cerró, Horacio Cabak sin dar más explicaciones.

Fuente: Ciudad Magazine