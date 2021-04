El ministro Lagna aseguró que el delito no subió en la provincia

"No podemos en este contexto social mostrar números a la baja, pero se ha contenido y no subió el delito pese a todo lo que se dice. Eso tiene que ver con las acciones que estamos emprendiendo. Y el Gobierno nacional está respondiendo a nuestra requisitoria", afirmó el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, en diálogo con "La vereda de enfrente" que conduce Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

El funcionario reveló que se ha duplicado la cantidad de personas detenidas en comisarías, por la cantidad de aprehensiones. "Tenemos mucha más presencia en la calle y por ende muchos más detenidos y siguen aumentando la cantidad de armas que secuestramos", detalló.

Lagna aseguró que encararon un fuerte trabajo en recursos humanos: "Primero, poniendo mucha plata en las escuelas de policías, y después con un programa regional de policías. En Murphy abre el mes que viene la primera escuela regional. Estamos cerrando también con Rafaela y Reconquista".

"Subimos 1.200-1.300 la planta de policía en Rosario y en el Gran Rosario estamos en más de 4.000. Y de ese número estamos en un 60 por ciento de policía en la calle. Para eso le dimos mas incentivos al personal y le agregamos fuerzas federales. Ya se empieza a ver", manifestó el funcionario.

Las cárceles en la provincia

"El tema penitenciario ha quedado en manos del Ministerio de Gobierno. No obstante eso, empezamos a hacer un trabajo en equipo. Hay que trabajar firmemente en la cárcel, en lo que se llama 'hotelería' porque existen presos privilegiados que comodamente instalados ordenan hasta asesinatos", cuestionó el Jorge Lagna.

En cuanto a las cárceles federales, contó que mantuvo una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y regresó "muy contento" a Santa Fe. Pretenden acelerar la construcción de la Cárcel Federal de Coronda, que va a albergar a 400 internos, lo que solucionaría -de forma parcial- el estado de emergencia del sistema carcelario y penitenciario.

"Estamos con la construcción de dos Alcaidías, una en Rosario y otra en Santa Fe. El gobernador Omar Perotti ha dispuesto invertir dinero en cárceles, que no muy a menudo los gobernantes encaran", expresó.

Restricciones y controles

En cuanto a las últimas medidas dispuestas por el Ejecutivo para contener la expansión de los contagios, el ministro Lagna señaló: "Las habilitaciones de los locales comerciales tiene que ver con los municipios y a veces el problema es la desnaturalización de los protocolos".

"Se habilitan salones de fiesta como bares y nos encontramos con un cumpleaños de 15 de 200 personas y adentro es imposible el control. Estas son las llamadas 'clandestinas aceptadas'", alertó.

"Las otras clandestinas, es muy difícil de rastrear (como las que suceden en los campos) y ahí si nos compete a nosotros pero es un trabajo conjunto con los municipios porque las denuncias llegan de cualquier vía", indicó el titular de Seguridad.

