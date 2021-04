Golpe al bolsillo: suben los precios de telefonía, internet y cable desde mayo

En medio de tires y aflojes con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y Jefatura de Gabinete, empresas de telefonía celular, fija, internet y TV por cable definieron avanzar con aumentos de entre un 10% y un 15% a partir de mayo debido al “atraso tarifario” en que se encuentra el sector.

Los valores estuvieran congelados la mayor parte del año pasado por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia y luego regulados por el ente a partir del DNU 690/2020, que los declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

Leer también: Multas millonarias a empresas por no cumplir con los acuerdos de precios

La primera en anunciar vía SMS incrementos de hasta el 8% desde mayo y hasta 7% desde junio fue Movistar. Fuentes de la compañía dijeron que el ente regulador estaba informado y que los ajustes están asociados “a la sustentabilidad de la compañía”. “Optamos por hacer ajustes escalonados para dar previsibilidad a los clientes y no hacer un solo ajuste prolongado en el tiempo y que el porcentaje sea muy alto, provocando inconvenientes”, afirmaron.

En tanto, Claro confirmó la semana pasada aumentos similares a los de Movistar, pero esperaban la definición del Enacom. “Nosotros sí hicimos los reintegros de lo facturado en exceso en enero y febrero y seguimos hablando con la autoridad en este segundo trimestre. Si no se pronuncia es que no observa los precios. Tiene la obligación de pronunciarse. La inflación no la generamos nosotros”, aseguraron desde la empresa.

Leer también: El Gobierno congelará precios de celulares hasta octubre

Por otro lado, Telecom decidió en estos días que aumentará el precio de la mayoría de sus productos en un 10% a partir de junio por el “atraso tarifario” y porque, según argumentaron, están amparados a hacerlo por la medida cautelar que dictó el juzgado federal N°1 de Córdoba contra el DNU 690/2020, que estableció que los precios serían regulados por el Enacom.

Hace dos semanas, y conocido el anuncio de Movistar, el organismo sacó un comunicado diciendo que “no había autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo y junio de 2021”, por lo que cualquier comunicación en contrario de las prestadoras “carecía de valor legal”. Más allá de esto, la última palabra sobre los aumentos la tiene Jefatura de Gabinete.

En diciembre pasado, el Gobierno solo autorizó un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable que fue desobedecido por las compañías, que aplicaron subas del 12% al 20%.

Leer también: Internet hogar: qué debo tener en cuenta al contratarlo

A fines de febrero, en tanto, el Enacom dijo que las empresas de telefonía celular podían subir un 7,5% y un 2,5% adicional en febrero y marzo -y las de TV paga, internet y telefonía fija entre el 5 y el 7,5% a partir de marzo-, pero si devolvían lo facturado en exceso en esos meses.

Movistar y Claro se acogieron a este esquema, mientras que Telecom siguió aplicando el 20% por el fallo de Córdoba en que el que fue incluida la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) de la que es miembro. Según ATVC, la medida cautelar “determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas”. Asimismo, “ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.