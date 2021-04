Escuelas rurales: dificultades de alumnos y profesores del departamento San Cristóbal

Mari Ramos, delegada de AMSAFE San Cristobal, sostuvo por CADENA OH! que en el departamento "hay dos situaciones: por un lado, el Boleto Educativo Gratuito, y por el otro, el Boleto Educativo Rural".

Con respecto al primero, sostuvo que "es un beneficio que se festejó y AMSAFE tuvo mucho que ver". En cuanto al Boleto Educativo Rural, consideró que "no es lo mismo" y aseguró que "al no haber firma de convenio, no hay beneficio".

"Lo que nosotros pedimos es que el beneficio sea una realidad. En la ruralidad, cuando los chicos no tienen clases presenciales, se van a trabajar", aseveró Ramos y explicó que "no hay convenios firmados entre la Provincia y los gobiernos locales; los convenios tienen que ser firmados en tiempo y forma".

Según precisó la delegada de AMSAFE, "los que se mueven son los profesores, por lo que hay que garantizarles el traslado; es una realidad que necesitamos que sea garantizada".

"El Gobernador (Omar Perotit) tiene que dar respuestas, ya que es el principal responsable de la vigencia de este beneficio", concluyó Ramos.

