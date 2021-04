Antes de visitar a Colón, Arsenal empató en la Copa Sudamericana

Arsenal de Sarandí empató anoche con Ceará de Brasil sin goles como local, en un partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, y luego de la derrota en el primer partido ante Bolívar, en Bolivia, ve peligrar su clasificación a la siguiente fase, a la que accederá solamente el primer de la zona.

La igualdad lo complica a Arsenal de cara a futuro, ya que apenas cosechó un punto en dos presentaciones y se posiciona a tres de Ceará, que hasta el momento es el líder y está clasificando a los octavos de final. Además, Bolívar suma tres y chocará el jueves con Jorge Wilstermann, en el clásico boliviano.

Por lo visto en el estadio Julio Humberto Grondona, Ceará mereció llevarse un premio mayor, más que nada en el complemente cuando complicó al fondo del 'Arse' e hizo figura al arquero Alejandro Medina.

Arsenal asumió de entrada la responsabilidad de dejar los tres puntos en su casa. De la mano de Nicolás Castro llegaron los mejores pasajes, sobre todo cuando el zurdo se asoció con los de arriba y arrinconó a un rival que en principió buscó afianzarse en la cancha.

Ceará se sintió cómodo en la espera y en la reclusión en campo propio, al punto que las chances más complicadas en su arco fueron desde la pelota parada, mientras que en ofensiva apostó por alguna salida individual del colombiano John Mendoza, el más "picante" con la pelota en sus pies.

El paso del tiempo le brindó confianza a Ceará, que posicionó a su línea media adelante e incomodó varias veces al arquero Alejandro Medina durante el segundo tiempo.

El equipo de Sergio Rondina perdió el dominio y en consecuencia ingresaron Alan Ruiz y Brian Farioli para levantar el caudal de juego y, por sobre todo, recuperar la pelota con el objetivo de abastecer a un aislado Jhonatan Candia, algo que no sucedió.

Arsenal recibirá el jueves 6 de mayo a Wilstermann de Bolivia y Ceará visitará un día antes a Bolívar en la altura de La Paz.

Síntesis del partido

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Susoi y Lucas Suárez; Jesús Soraire, Leonel Picco, Emiliano Méndez y Nicolás Castro; Lucas Albertengo y Jhonatan Candia. DT: Sergio Rondina.

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio y Bruno Pacheco; Willian Oliveira y Charles; Vinicius, John Mendoza, Lima; y Felipe Vizeu. DT: Guto Ferreira.

Cambio en el primer tiempo: 11m. Emiliano Papa por Suárez (A).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Brian Farioli por Méndez (A), 22m. Alan Ruiz por Albertengo (A), 31m. Juan Andrada por Picco (A) y Nicolás Miracco por Castro (A), 33m. Saulo Mineiro por Lima (C), 36m. Jael por Vizeu (C) y 44m. Yony González (C) y Kelvyn por Mendoza y Pacheco (C).

Amonestados: Méndez, Soraire y Albertengo (A). Pacheco, Jael, Charles y Días (C).

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).

Árbitro: José Méndez (Paraguay).

