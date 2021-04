Deportivo Norte se presentará en Rosario

La actual y conocida pandemia que afecta a todo el mundo, le jugó una mala pasada a Los Tigres de Armstrong, quienes, con contagios en la mayoría de los integrantes del plantel, tuvieron que marcar el ausente en la sede que se realizó en la ciudad de La Rioja.

Hoy, con el equipo 100% recuperado, se preparan para volver a competir en La Liga Argentina, el destino será Rosario, allí se enfrentarán a Unión, Colón, Echagüe y Sportivo América.

Federico Cupulutti, capitán del equipo, nos comenta cómo transitó la enfermedad y como fue la vuelta a los entrenamientos: “A mí me tocó medio tranqui, solo un día con temperatura y había perdido el olfato, pero a algunos chicos le agarro fuerte y la pasaron mal. La vuelta fue bastante dura, no nos esperábamos encontrarnos tan mal, nadie sabía lo que era volver después del virus, pero por suerte tuvimos varios días para poder ponernos a punto.”

A pesar del mal rato, el equipo entendió como pasar el momento y desde la institución se acompañó incondicionalmente: “Estuvimos tranquilos y pensando siempre positivo, nos ayudamos entre todos. Agradecidos a la gente del club que siempre estuvo a disposición y no nos faltó nada.”

El último encuentro que disputaron fue en Córdoba el 24 de marzo, a más de un mes sin jugar las ganas son muchas y sostiene: “Vamos a dejar todo para poder traernos los mejores resultados posibles en esta burbuja.”

Este golpe se sumó a la lesión de Juan Pablo Lugrin, situación que días antes ya había sacudido al equipo. El ala-pívot se encuentra transitando su recuperación en la ciudad de Armstrong y aquí tampoco pudo escapar del covid, nos cuenta: “Lo pasé levemente, solo me afectó el olfato y el gusto unos días, pero por suerte nada más. En cuanto a mí recuperación estoy a mes y medio casi de la operación, ya puedo caminar de manera normal, veremos cómo sigue evolucionando con el trabajo que voy haciendo con Sergio Falaschi (Kinesiólogo del plantel) todos los días”.

Agradecido a la atención que recibe a diario de parte del Club, recalca: “Realmente me sentí muy cuidado y querido en estos tiempos, todos dando una mano (o una pierna, mejor dicho), se ríe, desde hacer algo o mandar un mensajito de aliento, así que siempre estaré agradecido a todos. Mención especial para mí compañero de casa, Nahuel, y otro para Nancy que me consiguió todo lo posible para la operación y me acompaño a todos lados como si fuese un hijo.”

Su recambio, Andrés Duval, vio acción de juego en Córdoba y pocos días después comenzó a transitar el aislamiento a causa del contagio: “Hoy estoy bien, no estoy recuperado del todo, tengo secuelas, a nivel pulmonar y un poco de fatiga muscular. Tuve todos los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, de cuerpo, de cabeza, congestión, pérdida de olfato, gusto, pero hoy estoy bien. Lo positivo es que ya lo transitamos casi todo el equipo, y de ahora en más, tenemos más posibilidades de que no nos vuelva a agarrar.”

Sus 10 días de aislamiento logro sobrepasarlos gracias al apoyo constante tanto de la institución como de sus seres queridos: “Desde el club me mandaban mensajes todos los días preocupándose por mi recuperación, además tuve el cariño de mi novia, familia, amigos.”

Andrés, uno de los más afectados, encuentra diferencias entre el antes y después del Covid, sobre todo a la hora de entrenar: “El cuerpo tarda mucho más en recuperarse y se fatiga mucho más rápido que antes, y en nivel pulmonar, te cuesta volver al ritmo aeróbico, te agitas muy rápido, pero de a poco me voy sintiendo mejor.”

Dejando lo malo atrás, pensando en lo que viene, en jugar, en sumar, comenta: “Lo bueno es que llegamos todo el equipo junto. Mis expectativas, es ganar la mayor cantidad posible de partido, afianzarnos como equipo, mejorar partido a partido y desde mi lugar aportar lo que se necesite. En lo personal, con muchas ganas, es mi segundo partido, esperándolo con ansiedad, vamos a ver qué pasa y esperemos que se vea una buena versión de Norte y mía.”

El equipo viajará este miércoles a la ciudad de Rosario para enfrentar, desde las 16.30hs a Unión de Santa Fe.

Informe: Prensa Deportivo Norte