Habló Marcelo Gallardo tras el triunfo de River

"Jugamos ante un rival difícil, con una buena técnica en su funcionamiento y fuerte físicamente. Fuimos prácticos y golpeamos en los momentos justos. Esa jugada final que terminó en gol nos dejó una sensación de bronca, pero no dejan de ser tres puntos importantes en nuestra cancha, en un grupo muy difícil y cerrado. Está bien arrancar así", indicó el entrenador.

Leer también: River le ganó a Junior en el Monumental

Sobre la seguidilla de partidos, expresó: "Va a ser muy exigente para todos los equipos que estamos en esta doble competencia de Copa y torneo local. Hay muy poca recuperación entre partido y partido, en etapas de definición. Hay que saber cómo regular, sin bajar el nivel, pero sostenernos de buena forma".

"Tenemos que saber defender las posibilidades que otorgamos, pero hay que saber corregirlas para que no vuelvan a pasar. Junior no tuvo muchas situaciones claras. Nosotros generamos un poco más, pero no considero que hayamos sufrido defensivamente", explicó Gallardo.

El entrenador reconoció que "enfrentamos a un equipo que juega bien, eso te quita un poco de control del juego. No estamos habituados a correr atrás de la pelota, solemos ser los que tienen la tenencia, pero no cambiamos la esencia y eso es lo importante".

"Valoro el triunfo porque son tres puntos importantes, en una Copa que va a ser muy exigente. Es un calendario muy apretado. Sumar de a tres en nuestra casa es para valorar. También fuimos prácticos en el juego y en la eficacia", cerró Gallardo.