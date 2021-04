Es furor en la red "el casamiento" de Dolores Barreiro con otra mujer

Dolores Barreiro causó revuelo en la red en la noche del 28 de abril al publicar una foto besando a otra mujer llamada Bernarda mientras juntas sostienen lo que parece ser una libreta de casamiento.

"Un matrimonio feliz", escribió la modelo y empresaria en su cuenta de Instagram junto a la foto, tomada por la joyera Sofía Suaya, que la muestra besando a la terapista Bernardita Martínez Vivot.

El posteo de Dolores, quien se separó de Matías Camisani luego de estar 21 años en pareja y 5 hijos en común, disparó en cuestión de minutos decenas de comentarios y más de seis mil likes, además de todo tipo de comentarios debido a la sorpresa que causó la imagen de la modelo y conductora de televisión argentina, de 45 años de edad.

Minutos después, Suaya compartió otra imagen ya junto a la pareja, donde escribió la clásica frase: "Love is all we need".

Ángel de Brito reprodujo la publicación en su cuenta de Twitter y la lluvia de mensajes fue inmediata y de la más diversa, haciendo del nombre de Dolores Barreiro tendencia en la red. "¿Se casaron de verdad?", "Whaaaaat? Me encanta", "Para mi, es promoción de la marca", "Una campaña seguro", "De verdad? Que sean súper felices!!!!".

Quién es Bernardita Martínez Vivot

En las redes sociales al leer el nombre "Bernardita" muchos creyeron que se trataba de la hermana de Dolores, Bernarda Barreiro, debido a que el pasado 13 de abril Bernarda y Agustina Macri, la hija mayor del expresidente, formalizaron su relación con fotos en Instagram

Sin embargo, la mujer de la foto de Dolores es Bernardita Martínez Vivot, quien se dedica a realizar terapias holísticas, y en la red se define como "Escultora espiritual". Tiene dos hijos, ambos mayores de edad.

El pasado 5 de marzo realizaron un viaje juntas, como muchos de los momentos que comparten en compañía y que publican en sus respectivas redes. Lo mismo hicieron meses antes, a principios de enero, cuando viajaron a Bariloche y se hospedaron en el Llao Llao Hotel & Resort.

El 11 de febrero, Bernardita cumplió años y lo celebró con Barreiro, quien le dedicó: "Hermosa de mi corazón".

