La CGT Santa Fe se unió al pedido por restricciones más duras

Autoridades de la CGT, la CTA y una amalgama de sindicatos, firmaron un pedido para que el país vuelva a la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) ante la escalada de contagios.

Bajo el lema “Primero está la vida”, la solicitud fue refrendada por la CGT Santa Fe, desde donde afirmaron que las medidas actuales demostraron ser vacuas para frenar el virus en la provincia, por lo que apostaron a conformar una mesa de diálogo entre distintos sectores para profundizar algunas restricciones.

“Mientras no tengamos vacunas para todos, parte de la sociedad no se cuide y exista amontonamiento en los colectivos para ir a trabajar, iremos a mayores contagios. En la provincia tenemos un panorama de saturación de camas y de utilización de oxígeno al máximo. Desde el lado gremial plantamos que esto se complica día a día y no queremos llegar a que un profesional de la salud tenga que decidir a quien a tender y a quien no”, expuso Claudio Girardi, secretario general de la Asociación Bancaria y de la CGT Regional Santa Fe, al móvil de Mañana OH!.

Asimismo, consideraron "imperioso" aplicar nuevas medidas y convocar una mesa de expertos que señalen las pautas para tomar medidas más estrictas.

“Sabemos que esto va a ocasionar una retracción de la economía, pero aspiramos a que, en agosto, con mayor cantidad de vacunados y saliendo del frío, retomemos el camino del crecimiento económico”, agregó Girardi.

En tanto, ante la posibilidad de medidas más duras, los gremios coincidieron en la necesidad “que los alimentos lleguen a los sectores sociales más afectados y que se destinen fondos presupuestarios para ello, porque tampoco se puede enfrentar la pandemia con hambre".

"Debe aplicarse una estricta suspensión de actividades con aislamiento preventivo y obligatorio en las zonas con mayor riesgo epidemiológico. Pero para que esta suspensión sea efectiva, el Gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales deben garantizar la ayuda estatal para quienes no puedan ejercer su trabajo por este período", agregaron.