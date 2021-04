Sigue la rosca en torno al Rosario Central-Newell's del próximo domingo. Es que, a esta hora, no hay acuerdo y el partido no tiene sede. La Gobernación de Santa Fe no cede -ayer hizo este tema asunto nacional y lo planteó ante el Presidente- y no garantiza la Seguridad. A través de una carta, la Liga Profesional de Fútbol explicó sus motivos para no modificar el horario.

"Ponemos en su conocimiento que resulta materialmente imposible programar el Partido en un horario posterior a las 18.40hs o incluso modificar su fecha de disputa por diversos motivos que seguidamente expondremos", marca la contundente misiva en su primera página. Entre las variables consideradas para la programación de la fecha, fueron señaladas: copas internacionales, calendario internacional, restricciones horarias en el AMBA, dos partidos por cada franja horaria, feriado por el Día del Trabajador y la gran cantidad de partidos del domingo.

Seguidamente, se hace mención expresa del artículo 17 del Convenio Colectivo de Trabajo 557/09 en su apartado 1.7, que establece que "entre un partido y el inmediato siguiente deberán haber transcurrido, como mínimo, cuarenta y ocho horas". Newell's juega el martes 4 a las 21:30 por Sudamericana, con lo cual "el único modo de garantizarla el descanso reglamentario a sus jugadores es disputando el encuentro contra su par C.A Rosario Central el día domingo a las 18.40hs".

Los argumentos que la Liga le dio a Perotti para no mover el clásico: inminente definición

¿Qué ocurre si no se acepta la hora pactada? En el cierre de la carta, queda consignado que "de no resultar aprobado el horario de las 18.40hs por las autoridades correspondientes de la Provincia de Santa Fe, esta Liga se verá obligada a trasladar la sede del Partido a otra jurisdicción, mantenido el horario fijado".

