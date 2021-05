Facundo Farías, la revelación de Colón

"Soy de Los Hornos y arranqué a jugar en la escuelita del barrio. Como todo chico, fui creciendo en el potrero y en todas las canchas hasta que llegué a Colón". Así, con su tono bajo y de palabras simples va haciéndose notar en el fútbol argentino el delantero Facundo Farías, hoy titular para Eduardo Domínguez. Una de las joyitas de las inferiores que de a poco se fue ganando minutos y hoy asoma, junto a Luis Rodríguez, como las principales cartas ofensiva. De todas maneras, no pierde la humildad, más allá de los rumores que indican que es seguido por clubes del exterior.

No la tuvo fácil, ya que muchos chicos debió superar un fuerte cimbronazo. "De chico tuve la mala suerte de perder a mi mamá, pero a la vez ese recuerdo me hizo más fuerte. Tengo dos hermanos, además de mi viejo. Son todos fanáticos del fútbol", exclamó en diálogo con el programa Jogo Bonito que se emite por Radio Late 93.1.

La gran figura de la Copa de la Liga Profesional es Pulga Rodríguez y Facundo Farías lo puso todavía más arriba: "La verdad me llevó muy bien con él. Es uno de los más experimentados y además es un fenómeno. Su humildad es increíble. Hay muchos compañeros con trayectoria, como Paolo Goltz, que no perdieron esa condición. Lo mismo el técnico (Eduardo Domínguez), que trabaja un montón".

Luego, el pibe de 18 años contó por qué Colón está en la cima de la zona A: " Por lo que se ve en la cancha. Por el compromiso del grupo y el compañerismo. Lo más importante es que somos muy unidos y tenemos un mismo objetivo. Por eso seguimos ahí arriba. El estilo de juego no se cambia vayamos ganando o perdiendo. Siempre vamos con esta identidad y lo dejamos en claro en la mayoría de los partidos".

Indefectiblemente, pese a que antes está el partido de este viernes en el Brigadier López ante Arsenal por la 12ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, ya se vive el clásico del 9 de mayo: "Como se vive acá en Santa Fe, es como ganar un campeonato. Siempre es lindo ganar los clásicos".

Luego, Facundo Farías trató de despegarse de las versiones respecto a su futuro: "(Martín Sendoa) Mi representante me comentó en su momento algo de River. Pero vamos a ver, porque yo no me meto en esas cosas. Hoy no hay nada. Después, sobre lo que se comenta, no pienso tanto. Si se da algo, la idea sería ir a donde me convenga, no importa el idioma. Con el tiempo uno se acomoda. Pero la verdad que hoy no pienso en eso".

En el final, el atacante explicó que sus características no son la de un extremo: "Ando por todos lados en la cancha (risas). Voy más por derecha por mi perfil, pero no tengo un lugar fijo. Eduardo Domínguez me da libertad. Me gusta ir más por el medio, ir a chocar (risas)".