Comenzó la distribución de las vacunas en Conmebol

Conmebol comenzó la distribución de las 50.000 dosis de las vacunas de Sinovac Biotech que arribaron anoche a Uruguay. Las mismas serán repartidas a las Asociaciones Miembro para “hacer más seguras las competiciones internacionales” y, en primer lugar, se inmunizarán a las delegaciones que participen de la Copa América, que comenzará el 13 de junio, y a los planteles que juegan copas internacionales.

Según contó Doble Amarilla, el organismo sudamericano se convirtió en la primera organización civil del mundo en impulsar una campaña de inmunización masiva, que alcanza a futbolistas, árbitros, entrenadores y colaboradores. “Beneficiará a miles de familias en los 10 países y que representará una valiosa cooperación con las campañas de inmunización impulsadas por los gobiernos”, manifestó ayer en su cuenta de Twitter Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

Las vacunas fueron donadas por la empresa farmacéutica china Sinovac Biotech a Conmebol y transferidas sin costo. Domínguez estuvo acompañado de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del embajador chino en Uruguay, Wang Gang en el Aeropuerto Carrasco, donde arribaron las dosis.

Domínguez calificó como "histórico" el acuerdo realizado con el laboratorio y le agradeció al embajador Gang. "El fútbol sudamericano está eternamente agradecido con este gesto y sabremos valorar en su justa medida. Siempre lo vamos a llevar en el recuerdo como un hecho histórico, como un hito del fútbol sudamericano", manifestó.

El proceso de inmunización comenzará con los planteles que jugarán la Copa América y los que juegan competencias internacionales. Luego, el plan también alcanzará a los equipos masculinos y femeninos de la máxima categoría de cada país. También serán vacunados cuerpos técnicos y asistentes, árbitros y personal que interviene en los partidos.

Según informó la Conmebol, el protocolo confeccionado garantiza que cada nombre tenga nombre y apellido y que no puedan emplearse en otras personas ajenas a esta campaña. Intervendrán los Ministerios de Salud de cada país, que tendrán un registro detallado de las personas que reciban las vacunas. Además, la Secretaría General de la Conmebol y la Dirección de Ética y Cumplimiento tendrán parte activa en el monitoreo del proceso y en la posterior rendición de cuentas.

Si luego de completar el objetivo se registra algún remanente -por la forma en que se debe fraccionar las vacunas o por la negativa de algunas personas a recibir el inmunizante-, las Asociaciones Miembro deberán destinar esas dosis a personas debidamente identificadas, con una aprobación previa de la Conmebol. El objetivo es que no se desperdicie ninguna vacuna y que se otorgue prioridad al entorno del fútbol.

Cabe destacar que las vacunas del laboratorio Sinovac no cuentan con la autorización de la ANMAT y aún no pueden ingresar a territorio argentino. Según le aseguraron fuentes del organismo a Doble Amarilla, todavía no se pidió autorización para que esas dosis se apliquen a los futbolistas en el país.