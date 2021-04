Mammarella: "En la UNL se sigue pensando en construir para el futuro"

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) contará con un nuevo Aulario Común que se ubicará en la Costanera Este y funcionará primeramente como sede de la Escuela Secundaria de la casa de altos estudios.

La firma del convenio para empezar la obra, que logró concretarse este jueves, demandará una inversión de $239.778.129,60 y estará a cargo de la firma Coemyc SA.

“Esta es una infraestructura que necesitábamos. La escuela secundaria no tiene sede propia, por tanto, la primera prioridad es alojarla allí. Pero no es solo para eso, sino también para otras actividades universitarias" explicó el rector Enrique Mammarella en diálogo con Mañana OH!.

Incluso en pandemia, la UNL continuó con obras en sus distintas sedes, con refacciones de laboratorios, campus, en la Manzana Histórica y sus múltiples residencias, con miras a "pensar en construir hacia el futuro, por eso se mantuvieron trabajos aunque la presencialidad esté reducida”, sostuvo.

Con respecto a la obra del Aulario, el proyecto fue “rápidamente seleccionado y tuvimos la habilitación correspondiente en la parte constructiva, donde se hizo la licitación con muchas empresas y conseguimos un muy buen precio, siendo la adjudicataria una empresa local lo que nos pone muy contentos" detalló el rector.

Arquitectura sustentable

El “Edificio Complementario de Servicios Educativos” -como se lo identifica formalmente- demanda una inversión de $239.778.129,60 que será financiada por la Nación en el marco del Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina. A comienzos de diciembre de 2020 se concretó la licitación de los trabajos, a la que se presentaron 17 oferentes y resultó ganadora la firma Coemyc SA.

Este nuevo edificio estará emplazado en el sector norte de Ciudad Universitaria -Santa Fe-, en un área de 3,5 hectáreas delimitada por la Costanera Este, la avenida Néstor Kirchner, el predio del Conicet y la calle interna conocida como Camino de los cuises.

El edificio contará con un Salón de Usos Múltiples para exposiciones y encuentros académicos, científicos y culturales; 22 aulas para educación inicial, primaria, media, grado y posgrado universitario; 3 talleres; 1 biblioteca; y sistemas de calefacción e iluminación de bajo consumo.

Vacunas argentinas

La UNL es una de las instituciones que presentó un proyecto para realizar un prototipo de vacuna argentina, una idea de avanzada, “que implica el uso de proteínas recombinantes, con lo cual podrían ser usadas en una estrategia polivalente en el caso de tener muchas cepas. Todavía están en fase preclínica asegurando la rigurosidad de los pasos para que, si se desarrolla, tengamos certezas de que está al nivel que tiene que tener", explicó.

“Algunas vacunas utilizan virus y otras proteínas que una vez que están en el cuerpo permiten desarrollar los anticuerpos necesarios como es el caso de Novavax que se creó utilizando la tecnología de nanopartículas recombinantes para generar antígeno derivado de la proteína pico de coronavirus”, detalló.

El desarrollo, en fase preclínico, luego pasaría a laboratorio, animales y por último las tres fases humanas, donde “la idea es ir haciendo cada uno de los pasos en forma segura. No podemos arriesgar un tiempo de finalización, en investigación es muy difícil esto y claramente ya hay vacunas de las cuales se necesitan producir más para reducir el riesgo de muerte".