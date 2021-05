Jatón: "No podemos atender la política partidaria, hay que administrar carencias"

El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, se despachó sobre la actualidad política de la ciudad y admitió "es un Día del Trabajador muy particular. Tenemos un alto porcentaje de desocupación, gente que busca trabajo y personas con trabajos que no alcanzan para vivir".

En este contexto, la ciudad capital de la provincia atraviesa una realidad desesperante, con un 30 por ciento de los hogares pobres y con un 42 por ciento de personas en la pobreza, es decir, 230 mil de un universo de 450 mil habitantes.

Al respecto, Jatón destacó "Ya no se puede mirar la ciudad aislada, tenemos que mirar el área metropolitana. Tenemos problemas comunes, las localidades están muy relacionadas. Lo que también trae aparejado en este marco de pandemia, el aumento de la ocupación de camas".

Según el intendente, han disminuido los aportes de coparticipación nacional, provincial y los ingresos impositivos del municipio. "No es un buen momento para administrar, se administra sobre las carencias. Hay que ser muy finos con las prioridades y saber dónde ponemos el dinero que tenemos, porque también hay que seguir cumpliendo con los servicios básicos".

Como una parte de la solución, para Jatón lo importante es que su gobierno "no es de un partido o de un solo sector, es de todos. En nuestro gabinete hay gente de organizaciones sociales, cercanas al peronismo, al radicalismo, hemos armado el gabinete en base a eso. Y eso se trasladó al concejo deliberante".

Gestión de la pandemia

La gravedad de la segunda ola de COVID - 19 generó se trabaje "al límite. Estamos en el borde, con una alta ocupación de camas". En este sentido el intendente recordó las medidas tomadas en la ciudad y el armado del hospital de campaña frente al Cullen, para intentar descomprimir la situación.

"Más allá de enfrentar la realidad, la vacunación tiene mucho que ver. Tenemos que empezar a aumentar la vacunación que depende de muchas factores. En Santa Fe tendremos 80 mil personas con la primera dosis y 15 mil con la segunda. Son números bajos todavía", admitió.

Elecciones y juego político

Frente a la consulta de cómo se están preparando para el armado electoral, Jatón afirmó "Es tiempo de gestionar, la verdad no podemos empezar a mirar las cuestiones políticas partidarias. Tengo que tratar de defender a Santa Fe y conseguir beneficios. Es verdad que en términos políticos no hemos tomado decisiones, no es tiempo de decisiones políticas. Y el Frente Progresista y el justicialismo lo han entendido, y hay que gestionar en conjunto".

Pero la necesidad de gestionar no impide mantener un estrecho contacto y estructuración en el Frente Progresista. "Yo hablo a diario con Pablo, cruzamos decisiones, los problemas que pasan en cada ciudad. A veces los problemas necesitan soluciones conjuntas, estamos tejiendo una amistad. A partir de allí resulta más fácil todo. Además, el Frente Progresista en la ciudad de Santa Fe está bien armado, es compacto", dijo por último.

