Juan Manuel Azconzábal analizó el triunfo y habló del clásico Colón-Unión

Unión venció a un diezmado Defensa y Justicia por 1 a 0 en Florencio Varela e ingresó en zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, objetivo que buscará confirmar el próximo fin de semana cuando reciba a Colón en el clásico interzonal de la última fecha de la etapa regular. El tate ganó un verdadero partidazo, la final que debía ganar.

El entrenador de Unión, Juan Manuel Azconzábal, habló en conferencia de prensa tras el triunfazo Tatengue: "El equipo en el primer tiempo fue sólido, no tuvimos apremios en la parte defensiva, con juego asociado creamos situaciones que no terminaron de ser peligrosas porque nos faltó esa fineza en el área o la habilitación final, sobre todo en el sector derecho. Compartimos la tenencia del balón con el adversario, había esquemas parecidos. En el segundo tiempo nuestra búsqueda fue mayor en la intención, pero no en la concreción e situaciones, en el final encontramos la apertura del marcador con una buena jugada, en líneas generales el rival no nos llegó, es importante mantener el marcador en cero".

Legu analizó: "En el primer tiempo el equipo desde lo ofensivo fue mejor, el pasaje de defensa a ataque y a la viceversa, el equipo tuve orden y solidez, en cuanto a la constancia, a la intención de buscar siempre la apertura del marcador, al final lo terminamos consiguiendo, nunca nos entregamos, allí estuvo el premio".

De los cambios que realizó en la segunda parte, argumentó: "La respuesta más simple sería ganarlo al partido, evidentemente que era sostener desde lo posicional lo que se había hecho en el primer tiempo porque habíamos tenido preponderancia, la inclusión de Gastón González más atrás era para que con espacios llegara, y poner más gente en ofensiva. Blasi lo estaba haciendo bien y Federico Vera entró con la misma intención de profundo por ese lado".

"La paciencia, la convicción permanentemente, y la efectividad que se tuvo en relación a otros partidos, en estas instancias finales, lo manifesté hace cuatro partidos atrás, los equipos que proponen no siempre tienen mayores dividendos, nosotros estamos en búsqueda de ser más ofensivos, y es de destacar que mantuvimos el orden y la paciencia que es algo para sostener y destacar" destacó sobre el equipo.

Clásico santafesino

Azconzábal ya vive el clásico ante Colón del próximo domingo: "El próximo partido tiene una connotación que es el clásico, es una motivación en lo que se nos presenta en el campeonato. Es aún más importante la suma de minutos y de partidos con jugadores de divisiones inferiores del club, que a largo plazo jugando esta clase de partidos, eso es lo que le va a dar a mediano plazo un equipo sumamente competitivo. Si nos ponemos a analizar las plantillas de los equipos que participan en el fútbol argentino la gran presencia de juveniles en el plantel de Unión será reconfortante para el hincha".

Nelson Acevedo no terminó de la mejor manera el partido, ya que se vio en los últimos minutos con una molestia, sobre esta situación manifestó: "Me dijo que le dolía la pierna, pero no hablé en el vestuario. Dejó todo y con hidalguía hasta el último minuto".

Por último manifestó: "lo del Clásico es un partido espectacular para los jugadores para participar, son especiales. Pero lo más importante más allá de los otros resultados es que el equipo cumplió con el objetivo, si miramos primero hacia afuera y no buscamos la parte interna o de los resultados y la forma de jugar que necesitamos para corregir todos los días no nos va a alcanzar. Me alegro mucho por los jugadores que son los responsables absolutos de este triunfo".

Con info de LT10