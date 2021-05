Gastronómicos aseguraron que el nuevo horario "no cambia nada" porque "no hay clientes"

Tras la modificación del horario de cierre en los locales gastronómicos de la provincia, desde el sector afirmaron que los cambios no modificarán demasiado la situación del rubro, en tanto los límites a la circulación, impuestos diez días atrás, ya habían desplomado prácticamente toda clientela.

“Una hora más o una hora menos no cambia demasiado nuestro panorama porque la gente no está yendo a los bares ni a restaurantes. Seguimos preocupados y pasando momentos durísimos”, dijo a Mañana OH! Demetrio Álvarez, secretario general Gastronómicos de Santa Fe.

En tanto, como consecuencia de la caída en la recaudación, la obra social de los gastronómicos sufrió un fuerte deterioro por su carácter solidario, de allí el insistente pedido hacia el Gobierno para la entrega de nuevos subsidios, hecho que el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, no descartó.

Pese a protocolos desde el ingreso de la mercadería hasta la partida de los clientes, la merma de comensales cayó estrepitosamente con las nuevas restricciones a la circulación, dijo Álvarez, quien además sostuvo que, en los comercios de gastronomía, “se registraron muy bajos niveles de contagios y cuando sucedió, fueron rápidamente aislados”, explicó el dirigente.

Gastronomía

Hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive los locales gastronómicos (comprensivo de bares, restaurantes, heladerías, y otros autorizados a funcionar como tales, con concurrencia de comensales), deberán observar las siguientes disposiciones:

a) No podrán extender su actividad más allá de las veintitrés (23) horas en la totalidad del territorio provincial. No se permitirá el ingreso de personas a los locales para la permanencia en los mismos, a partir de las veintidós (22) horas.

A excepción hecha de los Departamentos Rosario y San Lorenzo, en los que el límite serán las diecinueve (19) horas, y la limitación al ingreso de personas a los locales para su permanencia regirá a partir de las dieciocho (18) horas hasta el 7 de mayo de 2021.

b) Las autoridades municipales y comunales deberán especificar en cada caso la cantidad de mesas que corresponda, a los fines de cumplir con el coeficiente máximo del treinta por ciento (30%) de ocupación de las superficies cerradas. Esta determinación deberá informarse al público en lugar visible en el ingreso, tanto en referencia a las superficies cerradas, como en relación a las mesas habilitadas al aire libre.

c) La concurrencia simultánea de público asistente en los locales de los salones de eventos autorizados a funcionar como bares y restaurantes, no podrá exceder en ningún caso de cien (100) personas.

d) Durante la vigencia del horario de restricción a la circulación vehicular establecido en el Artículo 7º del presente decreto, los locales comprendidos en este artículo podrán funcionar en las modalidades de reparto a domicilio (también conocida como “delivery”) y de retiro (también denominada “take away”), siempre que esta última se realice en locales de cercanía de la clientela.