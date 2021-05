Sancionarán a American Airlines por permitir el viaje de un pasajero con Covid-19

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, calificó de "irresponsable" al pasajero que ocultó estar contagiado de coronavirus y presentó en su lugar un certificado médico que decía que no tenía síntomas compatibles con la enfermedad, consignó que se sancionará a la empresa aérea por no haberle requerido el PCR que ordena la norma y detalló que el joven está "detenido en un hotel, con custodia federal".

"La primera falla fue que la aerolínea no pidió el PCR y esta persona había adjuntado un certificado médico que decía que no tenía síntomas compatibles con Covid-19", consignó Carignano en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que anticipó que la empresa aérea (American Airlines) será "sancionada" porque "es un requisito migratorio llenar la declaración jurada y requerir a los pasajeros el PCR, que no puede tener más de 72 horas".

Además, en lo que respecta al joven de 29 años que viajó en esas condiciones, la titular de Migraciones indicó que la Justicia "ordenó la detención de esa persona por el artículo 202 del Código Penal, que es la propagación de enfermedades a la sociedad", por lo cual hoy se permanecía "detenida en un hotel, con custodia federal".

En sus declaraciones, Carignano consideró "irresponsable" a esa persona porque "se subió al avión sabiendo que tenía Covid y que ponía en riesgo la vida del resto y no le importó nada".

Migraciones detectó al hombre a través de las cámaras térmicas que el organismo dependiente del Ministerio del Interior instaló en Ezeiza cuando comenzó la pandemia. "Allí, la cámara detecta que este joven tiene 38 grados, por lo cual se lo separa y se llama a Sanidad de frontera", relató.

"Nos mostró el PCR y claramente decía que era positivo", enfatizó la directora nacional de Migraciones, quien contó que, entonces, le explicaron que lo había hecho era "falsear una declaración jurada, que es un delito y que está prohibido subirse a un avión con Covid-19".

En tanto, explicó que en el avión viajaban 258 personas más 16 tripulantes. "El Ezeiza se le hizo el antígeno y le dio positivo, llamamos al juzgado, se hizo una denuncia de oficio, el juzgado ordenó la detención de esa persona por el artículo 202 del Código Penal que es la propagación de enfermedades a la sociedad", precisó.

Fuente: Ambito