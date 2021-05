El clásico santafesino en la fecha del Superdomingo

Las derrotas de River y de Racing en la Zona A abrieron un panorama tremendo de definición. Esto generó un nuevo Superdomingo como el que pasó, en que deberán jugarse varios partidos a la misma hora en dos franjas horarias, según pudo saber Doble Amarilla.

Este final apasionante, que hace que la Copa de la Liga sea por demás atractiva, también se transforma en un dolor de cabeza, porque los partidos deben jugarse en simultáneo para evitar las "ventajas deportivas" y el hecho del calendario de Copas Internacionales (13 equipos disputan torneos Conmebol actualmente) más las restricciones por el coronavirus y las pantallas para emitir los encuentros hacen que sea muy difícil armar el cronograma de la fecha 13 de la Copa de la Liga. Hay varios frentes abiertos.

Lo primero es el reglamentario. Por reglamento, deben pasar 48 horas completas entre partido de la copa y partido local. Y entre los equipos afectados a las Copas, algunos de ellos, como San Lorenzo, terminan de jugar el jueves a las 23.30, lo que hace que no puedan salir a la cancha hasta el domingo. Lo mismo ocurre con Lanús, que enfrenta a La Equidad en Colombia, a la misma hora del mismo día. Pero también hay otras cuestiones como las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en AMBA, las presiones de los gobiernos de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires y los intereses de la televisión.

Los dos partidos que ponen todo patas para arriba, entonces, son Talleres-Lanús, en Córdoba y Racing-San Lorenzo, en Avellaneda. Los cuatro equipos juegan Copas Internacionales y los cuatro sólo podrían jugar el domingo. Claro, en la semana, tendrán acción todos. Talleres enfrentará a Bragantino el miércoles, en Brasil. Lanús visitará a La Equidad, en Colombia, el jueves. Por otro lado, Racing recibirá a San Pablo el miércoles y San Lorenzo recibirá a 12 de Octubre el jueves por la noche. Estos 4 equipos, para cumplir el reglamento, sólo pueden jugar el domingo. En realidad, podrían jugarse el sábado por la noche pero como hay restricciones para jugar en ese horario en AMBA, tienen que ir al domingo. Lo que hace que todos deban jugar ese día para cumplir con el reglamento.

Para evitar problemas todo se jugaría en dos grandes horarios del domingo, según pudo confirmar Doble Amarilla. Una de las zonas jugaría sus partidos simultáneos a las 11 y la otra zona arrancaría sus encuentros entre las 14 y las 16 (resta acordarlo con la TV).

Superdomingo de excepción en CABA

Con la derrota de Racing, River quedó más vivo que nunca. El Millonario precisa ganarle a Aldosivi en la última jornada para meterse en los 4tos de Final. Sólo con eso le alcanzará. ¿El motivo? Su abultada diferencia de gol en relación a los otros aspirantes. Pero el elenco de Núñez no es el único. Por eso, a la misma hora, o al menos el mismo día, también deberían jugar Argentinos-Estudiantes (El Pincha puede quedar casi clasificado si vence a Platense) y Huracán- Independiente. Así, habría tres partidos el mismo dia en la Ciudad, pese a que el Gobierno siempre pide que sean máximo dos por jornada. Se tramitará una excepción.

Colón-Unión, un clásico que corre riesgo de mudanza

El fixture emparejó en la última fecha a Sabaleros y Tatengues, con una particularidad. Hoy, ambos serían rivales en 4tos de Final. Y otra más, el Negro puede darse el lujo de dejar a su máximo rival sin cuartos. Colón ya está clasificado, cómodo, en la zona A. El Tate, en cambio, tendrá que reafirmar ante su máximo rival el 4to puesto que logró tras su victoria en Florencio Varela. En el clásico, sin embargo, juegan otros intereses. Es que la Provincia de Santa Fe buscará, como con Central y Newell's, que el partido vaya a la noche. Algo que no es posible, porque los otros equipos de la Zona B no pueden jugar a la noche por el tan mentado reglamento y por las restricciones vigentes en CABA. ¿Entonces? Según pudo saber Doble Amarilla, la decisión ya está tomada: si el Gobierno insiste en jugarlo de noche, el derby santafesino no se jugará en Santa Fe. Otro tema que promete traer cola.

A esta hora el único partido que podría jugarse fuera de esa lógica es el de Boca. En la Liga estudian si agendan ese encuentro para el sábado teniendo en cuenta que su rival, Patronato, no juega por nada. Como Boca ya está clasificado, y su encuentro sólo define posición en su zona, podría darse esta excepción. Lo mismo podría ocurrir con Vélez, en caso que su rival de la próxima fecha, Gimnasia, hoy no gane y quede sin chances en la última fecha. Colón, el otro clasificado, enfrenta a Unión que tiene chances de meterse en la próxima fase.

La TV

La multiplicidad de partidos hará que la fecha se juegue en dos franjas horarias. El tema es que no alcanzan sólo dos pantallas para emitir la totalidad de los partidos que deberían ir en simultáneo. Las charlas con las emisoras ya empezaron y es un tema candente que promete tener definición pronto. TNT Sports, Fox Sports Premium, ESPN y TV Pública podrían emitir partidos el próximo domingo.

Vi luz y subí: siete equipos pelean por tres lugar en la Zona A

El final es una locura. En la Zona A, sólo Colón tiene su boleto asegurado. Ni siquiera San Lorenzo, que tiene 21 puede sentirse tranquilo. Es que la diferencia de gol del Ciclón es muy exigua y puede ser superado por Estudiantes (si gana hoy a Platense) y River, si gana a Aldosivi y el Ciclón cae con Racing.

Si el Ciclón tan sólo empata con la Academia dejara afuera al elenco de Pizzi y se asegurará la clasificación. Estudiantes, en tanto, de ganar hoy al Calamar, llegará a la última jornada clasificado y ahí quedarán sólo dos lugares para seis equipos: San Lorenzo, River, Racing, Rosario Central, Banfield, Argentinos y Central Córdoba.

El Millonario volvió a sonreir con la derrota de la Academia, es que gracias a su +12 de diferencia de gol, con sólo ganarle a Aldosivi todo indica que estará adentro, porque ni Racing, ni Rosario central podrán alcanzarlo a menos que goleen de manera histórica en la última jornada. Central debería ganarle por más de 10 goles a Platense y Racing igual a San Lorenzo.

Ahora bien, las dos Academias, la de Rosario y la de Avellaneda, esperan un nuevo traspié de River para meterse entre los 4: si ganan sus partidos, incluso, ambas podrían clasificar. Ahí entrará a tallar la diferencia de gol. Ambos equipos sumarían 21 unidades, al igual que San Lorenzo. El Ciclón hoy tiene una diferencia de gol de +2, Central +1 y Racing 0.

¿Y el resto? El resto espera que San Lorenzo y Racing empaten, que Platense le saque puntos a Central y que Aldosivi haga lo propio con River. De ocurrir esto, crecen las chances de Banfield si le gana a Godoy Cruz y de Argentinos, si gana por buen margen ante Estudiantes de La Plata. De todas maneras, para el Bicho o Central Córdoba tener chances, debe perder River. Porque en caso de River igualar resultado con Racing y Rosario Central, el Millo clasificará por los goles que acumula.

La Zona B también tiene lo suyo

Si hoy Gimnasia vence a Sarmiento de Junín, el Lobo será el sexto equipo que aspire a clasificar en la última jornada, de lo contrario, quedarán cinco equipos para dos lugares. Con Vélez y Boca ya adentro, la lucha es encarnizada entre Talleres, Unión, Independiente y Lanús. Más atrás aparece Atlético Tucumán, que espera el milagro.

Talleres suma 20 unidades y en la última jornada enfrenta a Lanús en el Sur. Con empatar, la T tiene buenas chances de clasificar, Lanús, si gana, puede soñar: el Granate sumaría 19 y si Unión no gana el clásico y el Rojo cae ante el Globo puede meterse.

Unión, por su parte, necesita ganarle a Colón en el clásico interzonal para no depender de nadie. Si empata o pierde, deberá esperar que Independiente pierda ante Huracán, porque en caso de igualdad de puntos, el Rojo tiene mejor diferencia +4 contra -2 del Tatengue.

Independiente, si bien arranca la fecha afuera de los 4, podría entrar con sólo vencer a Huracán, si Unión deja puntos ante Colón o Talleres hace lo propio en el Sur. Claro, el Rojo tiene una buena diferencia: +4. El Decano tucumano espera el milagro. Debería ganarle a Defensa y Justicia y esperar que pierdan Unión, Independiente y Talleres para meterse como 4to en la Zona A.

Los cuartos, hoy por hoy

Si todo terminará como terminó ayer, los 4tos de Final arrojarían Colón-Unión, San Lorenzo-Talleres, Vélez-River y Boca-Estudiantes. Pero, por supuesto, todo puede cambiar, porque de estos 8, sólo tres tienen el boleto asegurado.

