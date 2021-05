Emiliano Vecchio expresó su alegría tras la victoria en el clásico

Una vereda de Rosario no pudo dormir en la noche de domingo después de la goleada 3-0 de Central a Newell´s, por la fecha 12 de la Copa Liga Profesional. Uno de los tantos que no pudo pegar un ojo fue Emiliano Vecchio, quien este lunes expuso toda su alegría tras la victoria canalla, se mostró ilusionado para lo que viene y hasta se refirió del dron que se hizo presente en el Gigante de Arroyito.

“Para nosotros este partido es más que un partido, es un campeonato. Lo vivimos y jugamos de esa manera. de esa manera. Fue una noche larga, no se pudo dormir mucho”, abrió el volante en Sportia. Y agregó sobre el trámite del juego: “Nosotros no queríamos meternos en discusión. Queríamos jugar a todo momento y ellos estaban un poco nerviosos. En el primer tiempo lo tuvimos controlado y en el segundo ya marcamos muchísima diferencia y podríamos haber hecho algún gol más”.

Además, el experimentado mediocampista contó las palabras que le hizo llegar Cristian González luego de una de las tres conquistas locales: “El Kily me dijo que le podíamos hacer dos más. Fue algo un poquito más fuerte, pero venía por ese lado. Nosotros nunca tuvimos la intención de meternos atrás, sabíamos que en la cancha estábamos bien y el resultado pudo haber sido un poquito más abultado”.

En relación a la caravana que le dio el último apoyo al equipo en la previa del clásico, Vecchio expresó: “Fue una locura lo de la gente. Acá se vive el fútbol de una manera muy especial, a veces se pasa para el otro lado. Lo de ayer fue muy lindo por el tema del folclore, pero lamentablemente tenemos que entender en el contexto que estamos. Tenemos que ser consciente de que estamos en un momento complicado, pero es muy difícil controlar a la gente. A nosotros nos dio muchísima motivación para hacer el partido que hicimos”.

Y añadió sobre los hinchas: “Si hubiese habido público hubiese sido una locura, nos hubiesen empujado muchísimo más. Es raro jugar así. Lo tomo un poquito normal yo porque vengo del fútbol de Qatar, pero para mis compañeros es raro. Ojalá en algún momento vuelvan los hinchas porque es lo más lindo”.

Por otro lado, el N°10 canalla habló del llamativo episodio del dron que sobrevoló el campo de juego con una bandera llena de cargadas y fue pisoteado segundos después por Pablo Pérez: “Fue muy raro. Cuando entró no lo podía creer. Pensé ´ya empezamos así y va a ser una noche un poquito larga´. Fue una situación muy rara. Son cosas que pasan en este fútbol y son lamentables. Hay que disfrutar del espectáculo y no hacer esas cosas”.

Vecchio también intentó pensar a futuro y en los objetivos del equipo en las dos competiciones que tiene: “Nosotros perdimos algunos puntos que hoy en día estamos sufriendo, pero tenemos que seguir, luchar hasta el final y después esperar. Sabemos que tenemos equipos muy grandes arriba nuestro. Si Dios quiere vamos a clasificar y sino aspiraremos a la Copa Sudamericana”.

Consultado sobre su futuro y el rumor de River que flotó hace unos meses cerca del Paraná, el volante de 32 años se sinceró: “Cuando yo no sabía leer ni escribir y no tenía para comer, Central me dio todo lo que necesitaba. Por eso hoy en día estoy devolviéndole todo lo que me dio. Yo desde mi parte soy feliz acá, estoy en el lugar que quiero y disfruto ponerme la camiseta de Central. Después el futuro no lo sé, lo tendremos que analizar con mi familia. Tengo contrato hasta diciembre”.

Por último, el emblema académico ahondó sobre la labor del Kily González en el plantel: “Todos tenemos que entender que esto es un proceso. Cristian agarró al equipo en un momento complicadísimo y potenció a muchísimos chicos. Hizo una base muy buena y ese es el proyecto del club. Lo hizo muy bien y lo bancamos mucho. Entendemos lo que requiere esta camiseta y en los momentos claves pudimos sacar resultados para que este proyecto siga adelante”.