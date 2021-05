Lo que vendrá para Newell's y Central en la Copa Sudamericana

El apretado calendario de la Conmebol en este primer semestre de 2021 obliga a los equipos sudamericanos a afrontar un sprint incesante de partidos por torneos locales y certámenes sudamericanos casi sin respiro.

Esta semana, todos los conjuntos argentinos que disputan las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana saldrán a escenas, incluidos los rosarinos: Newell's jugará este martes a las 23, Rosario Central el domingo a las 19.15. Ambos lo harán en Chile.

La agenda completa de los argentinos

Martes

Copa Libertadores

19:15 Unión La Calera vs Vélez

21:30 Barcelona vs Boca

21:30 Defensa y Justicia vs Palmeiras

Copa Sudamericana

19:15 Bahía vs Independiente

23.30 Palestino vs Newell's Old Boys

Miércoles

Copa Libertadores

19:00 Racing vs Sao Paulo

21:00 Independiente Sante Fe vs River

Copa Sudamericana

19:15 Huachipato vs Rosario Central

21:30 Bragantino vs Talleres

Jueves

Copa Libertadores

21:00 Atlético Nacional vs Argentinos

Copa Sudamericana

19:15 Arsenal vs Jorge Wilstermann

21:30 La Equidad vs Lanús

21:30 San Lorenzo vs 12 de Octubre

Con info de Rosario3