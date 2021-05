Gastronómicos de San Lorenzo se movilizarán contras las restricciones

Empresarios gastronómicos de la ciudad de San Lorenzo se concentrarán públicamente este lunes a las 19. Será en la esquina de los bancos para rechazar el nuevo horario de cierre dispuesto por el Gobierno Nacional.

“Es necesario que las autoridades también entiendan la situación, que no es de hoy, de la semana pasada o de este mes. Las restricciones y la cuarentena han calado hondo. Aún continuamos pagando deudas y tenemos que despedir trabajadores para sostener a otros”, señalaron en un comunicado.

“Hemos respondido con gran compromiso a cada pedido del gobierno para cuidar a nuestros clientes; hemos invertido para ello, cada trabajador se ha esmerado en cuidar la fuente de trabajo y es así que nuestro sector no es un foco de contagios. No pedimos ayuda económica, no pedimos exenciones impositivas, solo pedimos trabajar”, explicaron.