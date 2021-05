El urgente pedido de los bioquímicos al Gobierno provincial

El 14 de abril la ANMAT aprobó para la venta en farmacias el test rápido de coronavirus denominado Immunobio. Elaborado por el laboratorio chino Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, es el único autorizado por el ente nacional para su venta en farmacias y su prescripción dice que el hisopado debe ser llevado a cabo por personal de salud.

No obstante, para los bioquímicos se trata de un "daño irreparable a la salud de la población".

Leer también: Los test de detección rápida ya están en las farmacias rosarinas

Al respecto, los colegios de Bioquímicos de la Provincia de Santa Fe, la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe y la Asociación Bioquímica de San Cristóbal, Castellanos, Caseros, Belgrano, General López y San Jerónimo difundieron una carta explicando por qué consideran peligroso el uso por parte de la población de estos tests rápidos.

La carta

"El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe 1 ra y 2 da circunscripción y todo el Sector Bioquímico representado por las Asociaciones y Sociedades firmantes hemos acompañado a las autoridades provinciales cuando fuimos convocados por primera vez a conformar el Comité de Expertos que se realizó al comienzo de la pandemia estando presentes el Sr. Gobernador Omar Perotti y la actual Ministra de Salud Dra. Sonia Martorano en todas las reuniones.

Vivimos momentos complejos en nuestra sociedad………. La pandemia se nos presenta con toda su virulencia y está poniendo en jaque la salud de todo nuestra población.

Como Bioquímicos, y orgullosos de serlos, estamos inmersos en este combate, codo a codo con todos los integrantes del equipo de salud para lograr un diagnostico preciso y un seguimiento adecuado de cada paciente, para el bien de todos.

En el día de ayer vimos como se clausuraban locales en la ciudad de Buenos Aires donde se hacían test rápidos de venta libre al paso sin ningún control profesional.

Con la pandemia Covid 19, no se improvisa!!!!!!. Con una nefasta y cuanto menos sospechosa decisión del ANMAT se declara la muerte de la Epidemiología, herramienta fundamental para la salud. Se declara la declinación de años de trabajo, en normas de bioseguridad, en el tratamiento de los residuos patológicos, en competencias profesionales, hoy se ha declarado que para un diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa basta con comprar un kit comercial sin ninguna trazabilidad en una farmacia por parte de un individuo, usar videos de YouTube para autodiagnosticarse y quedar en su reserva el resultado, ¿Dónde quedo la bioseguridad?. ¿Dónde van a terminar esos residuos patológicos empleados para el test?. ¿Y el cuidado del entorno familiar y la comunidad?. ¿Quién va a informar a SISA?. ¿Qué datos de vigilancia epidemiológica tendrá la provincia?. si se deja librado al individuo la decisión de concurrir o no a un profesional y lo peor de todo que medidas de Salud van a tomar Uds. Sr Gobernador y Sra Ministra si no tienen los datos de la realidad. ¿Creen que van a ser medidas acertadas?. Cuando informen el numero de contagios diarios van a aclarar “ 1500 casos mas los que desconocemos porque se autotestearon”.

Nuestro país, luce con orgullo un historial muy rico en el campo de la salud. Ha sido un lugar de referencia, no sólo para los países vecinos, sino también, para el mundo entero. Argentina tiene el orgullo de tener tres Premio Nobel en medicina y el Gobierno Nacional ha declarado este año 2021 como el año de homenaje al Doctor en Química César Milstein al cumplirse sesenta años de su regreso a nuestro país.-

La OMS define a la Medicina Basada en la Evidencia como “la integración de la experiencia clínica con la proveniente de la investigación científica”, y define a esta última como “proceso ordenado y sistemático, de análisis y estudio, con el objeto de obtener datos concretos”. Hoy acaba de fenecer esta definición que ha guiado a la salud por tantos años……¡DEJAMOS DE TENER DATOS CONCRETOS!

Durante años los profesionales hemos hechos los cursos obligatorios para cargar toda la información epidemiologia, para obtener usuario y contraseña en SISA, para dar seriedad y veracidad a la información en el seguimiento de cada individuo en la recuperación de su salud y ahora vemos que con la venta libre de los test en farmacia se abandona a las personas a sus suerte, por tales motivo y porque hemos perdido a muchos colegas trabajando en la lucha contra esta enfermedad.

Sr Gobernador y Sra Ministra de Salud solicitamos la prohibición de la venta de los test rápidos en farmacias en todo el territorio provincial como lo han hecho las provincias de Entre Rios, Formosa, Chaco, La Rioja entre otras, porque atenta contra la salud publica".