A un mes del femicidio de Marcela Maydana en la localidad de Recreo, familiares y amigos de la víctima se manifestaron en la puerta de Tribunales de la ciudad de Santa Fe para exigir justicia y condena efectiva para el único implicado en la causa.

"No queremos ninguna 'sorpresa' ni que 'cajoneen' el expediente. Queremos que haya una pronta condena para el asesino. La investigación está en marcha y no hay nada para que el asesino salga libre", dijo Natalia, hermana de Marcela al móvil de Mañana OH!.

"Parece que haber sido ayer cuando empezamos a buscarla. Todavía no creemos lo que pasó y menos cómo fue. Mientras podamos vamos a hacer todas las marchas que podamos antes que se realice el juicio", afirmó.

El hecho

Marcela fue hallada por dos chicas al costado de un zanjón, dentro de una bolsa de consorcio, en inmediaciones de las calles Juan Bautista Alberdi y Chubut de la ciudad de Recreo.

Para el fiscal de la causa, el femicidio fue cometido en el interior de la vivienda del único detenido por el hecho, César Oscar Pérez de 65 años.

En el lugar, Marcela sufrió dos golpes en el cráneo, uno a la altura del oído derecho y otro en el rostro. Para los investigadores, el hombre mató intencionalmente a la mujer con un elemento contundente con punta, de similares características a un pico de albañilería.

Si bien el cuerpo fue hallado el miércoles 7 de abril, el fiscal de la causa afirmó que el femicidio de Marcela tuvo lugar entre las 22:30 del sábado 3 de abril, y las primeras horas del domingo 4, por lo que este martes se cumple un mes.

Escuchar también la nota completa: